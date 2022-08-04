她父親節送精品帽子！爸拆禮物「突喊1句」　全場鼻酸了

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原PO爸爸感嘆的說「當了七十年的處女座，原來自己是獅子座的，占卜一輩子都看錯了」，不過原PO因為爸爸的生日剛好是父親節，也開心直呼「以後禮物一份就好了，應該早點發現的 」。而她平常不住家裡，一個月回家陪爸媽一次，就在上個月她戴著男友送的精品棒球帽回家，爸爸看到以後就拿著把玩許久，「爸爸真羨慕妳，這輩子從來沒戴過這麼高級的帽子」。
這件事情也讓原PO記了很久，因為爸爸喜歡戴帽子，「我總覺得如果沒有送他一頂很帥很趴的帽子，如果哪天他離開了我， 我一定後悔到不行」，於是她便開始找尋各大品牌的帽子，雖然男友和媽媽都覺得送這個很不實際，但她還是堅決要送，「我買回家送到爸爸手上時，爸爸拿著好久好久都沒有講話，連拆禮物時都面無表情，我一度以為他不喜歡，結果他開口第一句是『這是爸爸這輩子收過最好的禮物了』」，也讓她感動直呼「那瞬間我真的覺得好值得」。
貼文一出，掀起熱議，「好可愛的爸爸」、「爸爸好幸福」、「看到後面爸爸的反應直接鼻酸」、「太可愛了啦」、「鼻酸」、「我在旁邊偷看送禮現場我應該會偷偷哭出聲」、「爸爸戴起帽子一定很帥很潮」、「太感動了」、「你和爸爸都好可愛～」、「有你這個女兒真幸福」、「好孝順，值得效仿」。（編輯：郭佩蓉）