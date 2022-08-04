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她父親節送精品帽子！爸拆禮物「突喊1句」　全場鼻酸了

▲原PO趁父親節送爸爸一頂精品帽子，豈料爸爸拆禮物時喊了一句話，也讓全場鼻酸「好感人」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO趁父親節送爸爸一頂精品帽子，豈料爸爸拆禮物時喊了一句話，也讓全場鼻酸「好感人」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-04 11:25:39

父親節即將到來，許多人也提早準備好要給爸爸的禮物，對此，就有一名女網友分享，爸爸最近在整理爺爺的遺物時，意外發現他真正的生日其實是父親節，她就決定要送他一頂精品帽子，原本以為爸爸不喜歡，豈料爸爸超級開心，還說「這是這輩子收過最好的禮物」，讓她覺得很值得，貼文一出，也掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「爸爸說這是他這輩子最棒的禮物」為題發文，表示爸爸今年72歲，出生於民國39年，「據說那個時代的孩子出生，戶口晚報是常有的事」，而她爸爸的生日日期直到今年才真相大白，「他終於翻到爺爺遺留的，他出生當天撕下來的日曆」。

原PO爸爸感嘆的說「當了七十年的處女座，原來自己是獅子座的，占卜一輩子都看錯了」，不過原PO因為爸爸的生日剛好是父親節，也開心直呼「以後禮物一份就好了，應該早點發現的 」。而她平常不住家裡，一個月回家陪爸媽一次，就在上個月她戴著男友送的精品棒球帽回家，爸爸看到以後就拿著把玩許久，「爸爸真羨慕妳，這輩子從來沒戴過這麼高級的帽子」。

▲原PO趁父親節送爸爸一頂精品帽子，豈料爸爸拆禮物時喊了一句話，也讓全場鼻酸「好感人」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO趁父親節送爸爸一頂精品帽子，豈料爸爸拆禮物時喊了一句話，也讓全場鼻酸「好感人」。（示意圖／取自unsplash）
這件事情也讓原PO記了很久，因為爸爸喜歡戴帽子，「我總覺得如果沒有送他一頂很帥很趴的帽子，如果哪天他離開了我， 我一定後悔到不行」，於是她便開始找尋各大品牌的帽子，雖然男友和媽媽都覺得送這個很不實際，但她還是堅決要送，「我買回家送到爸爸手上時，爸爸拿著好久好久都沒有講話，連拆禮物時都面無表情，我一度以為他不喜歡，結果他開口第一句是『這是爸爸這輩子收過最好的禮物了』」，也讓她感動直呼「那瞬間我真的覺得好值得」。

貼文一出，掀起熱議，「好可愛的爸爸」、「爸爸好幸福」、「看到後面爸爸的反應直接鼻酸」、「太可愛了啦」、「鼻酸」、「我在旁邊偷看送禮現場我應該會偷偷哭出聲」、「爸爸戴起帽子一定很帥很潮」、「太感動了」、「你和爸爸都好可愛～」、「有你這個女兒真幸福」、「好孝順，值得效仿」。（編輯：郭佩蓉）

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