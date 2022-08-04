桃園上空「紅色亮光」狂閃！網問是軍演？ 鄭明典揭真相
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，成為時隔25年再次來台的美國國會領袖，不過此舉也引發中國強烈不滿，中共解放軍隨即祭出軍演武嚇。對此，就有桃園的居民表示，3號深夜不斷看到天空出現局部閃光，連淡水的網友也表示本來漆黑的夜空，突然爆出橘紅色閃光，且持續1個多小時，引發熱議，對此，氣象局長鄭明典也回應了。
有桃園網友在PTT以「桃園上空一直有閃光？」為題發文，表示桃園上空一直有局部一團的閃光，出現時間也很不規則，好奇發問「有人也有發現嗎？這只是閃電吧......」，貼文一出，不少人紛紛留言，「我在桃園也有看到，但應該沒什麼事啦」、「朝中壢西南也有看到，有點像煙火那種閃光」。
此外，也有在淡水的網友回文並發出影片，表示「我晚上去淡水散步，遠遠往八里方向天空就一直看到一亮一亮的，而且都是大片橘色紅色白色閃光，應該就是原PO在桃園看到的，真的很不正常，到我離開至少持續一小時以上」，影片曝光後，網友也震驚直呼「這怎麼有像基輔攝影機那個空襲畫面」、「聽說今天夜裡凌晨就有軍演開始了」。
對此，氣象局長鄭明典表示，這是閃電，主要是昨晚中部有很高大的雷雨胞，持續較久，在很遠的地方也看得到，而昨日閃電是雲中閃電，環境較濕，藍色光衰減比較快，只看見橘色和紅色的光，因此民眾看到的是「紅色閃電」，有時閃電在雲外面，環境比較乾，看到的閃電會是偏藍色。
鄭明典也解釋，台灣是海洋性氣候，低雲太多，大部分被低雲擋著看不到遠方的閃電，不過昨天北部晴朗無雲，確實能從北部看見遠遠的中部大雷雨胞，這樣的情況算是相當少見。（編輯：郭佩蓉）