YouTuber老高「訂閱人數」重新曝光！台人見數字驚：太強
YouTuber《老高與小茉》在近幾年知名度大增，但在訂閱數400萬時，突然隱藏了頻道「訂閱人數」。不過近期因為YouTube政策改變，讓老高目前的頻道訂閱數重建天日，數字曝光也讓粉絲嗨翻。
YouTuber老高過去靠著講解各種都市傳說、科學故事，在3年間迅速累積大量粉絲，但頻道在前一段時間卻突然改為不顯示訂閱數。而近期有網友在論壇PTT上發文提到，自己發現老高頻道的訂閱人數又重新顯示，結果已經來到499萬訂閱者，「應該是YT純講中文最多訂閱的了吧？一部片能進帳100萬台幣嗎？」
許多粉絲也在老高最新影片下方留言「老高終於顯示訂閱數了！老高也快五百萬訂閱了！謝謝老高四年以來的努力」、「應該是為了要慶祝五百萬，就先公佈了」、「四年就快5百萬訂閱，太強」，不過也有內行網友解釋「是YouTube的新規定，所有頻道再也不能隱藏訂閱人數」。
綜合外媒報導，YouTube最新上路的三項政策包含「新增『嚴格程度』的留言審核設定選項」、「禁止創作者隱藏頻道訂閱人數」、「限制使用特殊字元符號」等，其中「禁止創作者隱藏頻道訂閱人數」自7月29日上路，這項政策主要是避免知名YouTuber遭不肖份子惡意冒用。（編輯：潘毅）