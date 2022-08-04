口譯員狂插話裴洛西！「百靈果」凱莉揭原因：判斷很專業
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日旋風來台，昨（3）日其中一個行程安排到立院拜會藍綠黨團，不過，當裴洛西在立院拜會致詞時，卻頻頻被後方口譯人員打斷發言，不只搶話，口譯人員還發出笑聲，引發觀眾批評，對此也一些專業口譯人員出面聲援當事人，曾經擔任口譯的Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉更表明，當天她的舉動「符合一位口譯員的專業判斷」。
凱莉在臉書粉專「凱莉蹲下去」發文表示，她在看過直播影片後，認為口譯員沒什麼大問題，「麥克風出問題無法正常出聲是設備的錯，口譯員迅速臨場反應，禮貌告知來賓狀況，並快速將剩餘內容翻譯完畢，將資訊清楚傳達給在場人員知道，我認為是符合一位口譯員的專業判斷」。
而備受討論的「口譯員插嘴來賓」情況，凱莉認為，來賓當下並非照稿唸，基本上跟口譯員「本來就不會有完美的默契」，什麼時候該停？什麼時候該繼續？也不會有事先演練，所以有時「來賓跟口譯員彼此不小心搶到話，或過度禮讓的空白都很常見」，並表明「裴洛西從政經驗這麼久，一天到晚被口譯，一定遇過很多次」。
最後凱莉甚至補充，官員跟口譯員完美搭配的「二重奏現象」，在中國官方較常見，因為他們的官員基本上都照著稿子念，口譯員也是自己家派來的，可以事先拿到稿子先翻譯好後現場進行現場朗讀表演，這樣的狀況，和本次裴洛西來台臨場發揮的口譯是完全不同的。
《百靈果News》主持人凱莉有國外會議口譯碩士的學歷，也曾在大型國際會議、記者會擔任過口譯，針對此次裴洛西來台，口譯人員被放大檢視的情況，她也強調，這是一項外交大事，並沒有必要將話題扯向口譯員。（編輯：張志浩）