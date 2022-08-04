救星來了？白衣滴湯汁別怕　日本發明「吃拉麵專用T恤」

夏日清涼必備，白色Ｔ恤成百搭首選，然而穿白T的莫非定律就是「容易髒」，尤其是大快朵頤時，湯汁、番茄醬、肉末或油漬，吃得越小心，似乎越容易噴濺到白衣上，留下痕跡懊悔不已。眾所皆知的，日本以拉麵聞名，尤其大口吸為一大特色，但是這樣的吃法，恐怕是白T殺手，為了解決這惱人問題，最近日本發明一款「吃拉麵專用T恤」，標榜只要用水就能輕鬆洗滌髒污！





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▲潔白的衣服沾染上污漬，是大多數人都曾面臨過的煩惱。（圖/翻攝自Makuake官方網站）

▲「吃拉麵專用T恤」宣稱沾染污漬不要怕！用水即可清除它。（圖/翻攝自Makuake官方網站）