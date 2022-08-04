救星來了？白衣滴湯汁別怕 日本發明「吃拉麵專用T恤」
夏日清涼必備，白色Ｔ恤成百搭首選，然而穿白T的莫非定律就是「容易髒」，尤其是大快朵頤時，湯汁、番茄醬、肉末或油漬，吃得越小心，似乎越容易噴濺到白衣上，留下痕跡懊悔不已。眾所皆知的，日本以拉麵聞名，尤其大口吸為一大特色，但是這樣的吃法，恐怕是白T殺手，為了解決這惱人問題，最近日本發明一款「吃拉麵專用T恤」，標榜只要用水就能輕鬆洗滌髒污！
這款「吃拉麵專用T恤」，是日本集資網站Makuake的新募資計畫，該T恤成分採用15％聚氨酯，85％尼龍，經由一年的研發加工，最終打造出能防止湯汁附著的特殊面料，在開發團隊的測試下，對於豚骨、味噌、醬油拉麵都有高於合格的等級，（滿分5分，合格為3.5分）！甚至重複清潔五次後，數值也沒有下降！除了拉麵湯汁，針對咖啡、番茄醬、葡萄酒等，也都有一定的抗污能力。
官方一釋出影片，立刻引發網友熱議，「這個我可以囤10件！」、「衣櫃的衣服都換成這一件吧！」、「太有創意！」，不過也有網友理智表示「如此神奇的衣服，成分究竟為何？」，對於研發團隊號稱「白T救星」，保持開放態度；目前這件「吃拉麵專用T恤」還在募資階段，尚未成為商品，不過在正式開賣前，早因話題十足，引起眾人討論與關注，成功達到行銷目的。（實習編輯：蔡宥嫻）