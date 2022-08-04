男飛柬埔寨想賺錢！14年後「剩骨灰」回台　女兒勸世發文

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而這位親人，其實就是原PO的親生父親，她表示「14年前，有著各種前科的爸爸告訴全家人，有朋友揪他要去柬埔寨工作賺大錢，等他發達了再接我們過去玩，但他到處借錢欠債為家裡製造麻煩，所以沒有人對這番言論有任何期待，因為他從沒好好賺錢養家過」。
沒想到爸爸到柬埔寨不久後就出事，「直有電話來家裡說他們是我爸的『朋友』，並跟我阿公說他出事了準備被抓走，需要一筆錢才能救他」，電話中這位友人的說法是，原PO爸爸被陷害販毒，準備送監獄，而需要錢才能被釋放。
然而人在台灣的一家子，早對這位浪子失望透頂，「認為他去柬埔寨也是有可能幹這些事，所以就算被栽贓也是活該！」唯有阿公心繫這個兒子，「不斷寄錢過去，希望兒子能平安回來回家幫忙種田」，阿公不斷掏老本「每次都幾百幾百美金的寄給這位友人」，但就這樣過了13年，都沒有見到人回來台灣。
時間轉眼間到了今年，原PO一家人突然收到柬埔寨台商協會的通知，「對方說我爸肝硬化搶救不治，需要一筆美金來處理後事把骨灰運回臺灣，不然就是家屬親自過去處理後事」，全家人剛開始也是半信半疑仍然認為是詐騙，在柬埔寨這種地方沒有外交部實在也很難信任，畢竟為了錢詐死也都有可能，現今詐騙又千千萬萬種尤其又來自海外，因此我們家多重管道重複確認後，才真的確定本人確實過世。
而讓原PO最不捨的是「阿公的期盼換回來是一罈兒子的骨灰，只替阿公感到心酸與不捨。到頭來我們還是不曉得他到底在那邊發生了什麼事後來才被關？還是他自己個人的作為所遇呢？回到一開始說的，是不是就是被詐騙過去工作後來幹了一些壞事然後被警方抓起來呢？也不無可能」。
最後原PO也語重心長地說「總之還是跟那些準備去柬埔寨工作賺大錢的人說，還有這麼一個關於臺人，去柬埔寨所發生的真實悲慘故事」。一家人的遭遇曝光後，也讓不少網友感慨「看完整個心情很沉重」、「看完好難過…希望不要再有人上當了嗚嗚」、「腳踏實地賺錢才是自己的錢」。（編輯：潘毅）