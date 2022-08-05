網爆「政府花9400萬邀裴洛西」！本人現身　真相傻眼逆轉

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後來，網紅四叉貓自己用該帳號搜尋，發現噗浪有相同帳號，在裡面找到本名後，再用本名搜尋臉書帳號，臉書裡面有兵役單，對照PTT十年前推文，確認為同一人。為了求證，於是私訊對方，結果對方卻告知「自己已經N百年沒用過PTT，直呼這真的太誇張」隨後該名被盜帳號的網友也到警局備案完成，四叉貓表示「該發文帳號的原主人剛才已報案，由於張先生報案完成，我相信他是真的被盜用帳號」。
然而這樣盜帳號散播假消息的事件可不是第一次，PTT「創世神」杜奕瑾也接到網友投訴，表示自己久未使用的PTT帳號遭盜，在裴洛西訪台、中國宣布暫停進口農產品後，PTT八卦版就同步出現許多小農心得文並立即被推爆，被盜的網友指出該篇文就是「〔問卦〕替我爸媽問一句 裴洛西來台帶來了什麼」？
內文提到，爸媽種文旦供自己讀書，不過因為裴洛西來台讓中國禁止農產品進口，導致家裡銷路全斷。文章隨後也狂批「裴洛西來台除了讓中共生氣鄉民自嗨，想想還有什麼？外交？承認台灣是一個國家了嗎？而我們失去了對岸這麼多貿易，失去了台海中線，失去了本來的和平，這是一個台灣普通民眾的心聲」。
這讓杜奕瑾痛批「不只孩子，文旦都種出來了，中國宣布暫停進口農產品，八卦版同步發表小農心得文並立即被推爆，但這是遭盜用的帳號，需要新的可以發表八卦版的帳號所以盜帳號嗎？大家有發現帳號被盜千萬不要姑息，報警停權防止被濫用，如果被拿來散播假消息就分享出來」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「前幾個月PTT有大量被盜帳號，我也是其一，報警後經站方協助耶取回帳號了，如果有被竄改密碼被盜者請一定要報警」、「真的大家要顧好自己帳號啊....到時候被栽贓誣賴真的衰」、「不只這篇被盜帳號，爆料外交部花錢請裴那篇也是被盜，我可以從頭到尾解釋給你聽」、「外交部花錢請裴洛西也是盜帳號啊....人家都去報警了，認知作戰真的很無奈」。（編輯：張嘉哲）