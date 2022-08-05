百元剪髮為何「全是男客」？她點出致命關鍵：真的不會去

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原PO分享，她第一次體驗完之後，認為CP值不錯，雖然成品不到非常完美，不過以價錢來衡量，已是非常划算，她也發現四周都是男顧客，因此忍不住問：「女生剪快剪真的很奇怪嗎？都沒有女生去剪，而且出去後感覺被後面排隊的男生們投射異樣眼光。」
貼文一出，網友們紛紛留言，「因為之前去百元剪個瀏海都剪壞」、「我都剪100元快剪，我覺得品質不穩是很大的問題」、「我剪過百元剪髮，可能是溝通不良的關係，最後成果不太滿意。 以後去家裡附近髮廊剪就好」、「之前有去剪過幾次，剪壞一次之後就不敢再去剪了」、「看過他們幫女生剪層次的樣子，就決定不會去百元理髮剪」、「我剪過百元的也剪過貴的，最後還是都剪貴的，百元的技術真的不太好…剪出來的層次超級不OK」、「以我闖蕩多年100元的理髮廳來說，品質真的很不穩定，理髮師都不會固定同一個，除非自己指定，不然通常都時好時壞」。
不過，也有網友表示，若是單純簡短就不易失敗，「我也都剪百元的，可能是因為我只想著剪短吧哈哈」、「我都去家樂福一百元快剪單純剪短而已，完全沒有翻車過」、「我已經去家附近的100元快剪剪一年多了，一直維持短髮，我是覺得很方便，當然要有設計感不可能，我不太在意，所以覺得剪齊就很不錯了」、「只修髮尾的話我會去」。（編輯：賴禹妡）