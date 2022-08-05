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百元剪髮為何「全是男客」？她點出致命關鍵：真的不會去

▲在許多大賣場裡都還能看到百元理髮的蹤跡，只需投入100元，就能享受剪髮服務。（示意圖／翻攝photoAC）
▲在許多大賣場裡都還能看到百元理髮的蹤跡，只需投入100元，就能享受剪髮服務。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-05 10:02:20

在許多大賣場裡都還能看到百元理髮的蹤跡，只需投入100元，就能享受剪髮服務，對此就有網友好奇問「有女生到百元快剪的經驗嗎？為什麼快剪都是男生？」貼文曝光後引起熱議，許多女網友吐露心聲：「我剪過百元的也剪過貴的，最後還是都剪貴的，百元的技術真的不太好…剪出來的層次超級不OK！」 

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該名網友在Dcard發文，她以「有女生到百元快剪的經驗嗎？為什麼快剪都是男生」為題，表示她去百元快剪之前查了評價，發現大家都不太推薦女生去，不過她的頭髮處在尷尬時期，最後還是下定決心去了。 

原PO分享，她第一次體驗完之後，認為CP值不錯，雖然成品不到非常完美，不過以價錢來衡量，已是非常划算，她也發現四周都是男顧客，因此忍不住問：「女生剪快剪真的很奇怪嗎？都沒有女生去剪，而且出去後感覺被後面排隊的男生們投射異樣眼光。」 

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲有網友好奇問「有女生到百元快剪的經驗嗎？為什麼快剪都是男生？」貼文曝光後引起熱議。（圖／翻攝自Dcard）
貼文一出，網友們紛紛留言，「因為之前去百元剪個瀏海都剪壞」、「我都剪100元快剪，我覺得品質不穩是很大的問題」、「我剪過百元剪髮，可能是溝通不良的關係，最後成果不太滿意。 以後去家裡附近髮廊剪就好」、「之前有去剪過幾次，剪壞一次之後就不敢再去剪了」、「看過他們幫女生剪層次的樣子，就決定不會去百元理髮剪」、「我剪過百元的也剪過貴的，最後還是都剪貴的，百元的技術真的不太好…剪出來的層次超級不OK」、「以我闖蕩多年100元的理髮廳來說，品質真的很不穩定，理髮師都不會固定同一個，除非自己指定，不然通常都時好時壞」。 

不過，也有網友表示，若是單純簡短就不易失敗，「我也都剪百元的，可能是因為我只想著剪短吧哈哈」、「我都去家樂福一百元快剪單純剪短而已，完全沒有翻車過」、「我已經去家附近的100元快剪剪一年多了，一直維持短髮，我是覺得很方便，當然要有設計感不可能，我不太在意，所以覺得剪齊就很不錯了」、「只修髮尾的話我會去」。（編輯：賴禹妡） 

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