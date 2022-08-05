臨櫃提領鉅款警示帳戶露餡 警亮匯款來源女車手當場無言
高雄一名女子到銀行臨櫃準備提領帳戶內剩餘存款新臺幣227萬元，行員察覺有異，進一步查詢發現匯款端有一筆已被列為警示帳戶，鼓山分局龍華所獲報後，發現其中一筆匯入款項的帳戶係因網路假交友詐騙被害人匯款而遭到警示，女子自稱款項係由顏姓叔叔匯入，在員警出示匯款來源後，女子當場啞口無言，警方除當場查扣227萬元贓款並依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將女子送辦。
鼓山分局龍華所所長許志萍、警員周宥南、黃家進等員於4日11時52分接獲轄內銀行黃姓行員來電，表示有女子要提領鉅款，但匯款來源中有警示帳戶。員警到場後21歲的呂女自稱款項係由顏姓叔叔匯入，做為自家裝潢費用，因已完工須交付所有款項。但警方調查發現女子帳戶內的227萬係由多筆帳戶匯入，且其中還有被列為警示帳戶，警方除將呂女銀行將帳戶內的227萬元贓款提領出外並查扣送辦。
許志萍表示，警方調查發現，呂女自今年6月底開始受僱於詐欺集團擔當提領車手，以提領10萬元抽得2仟元為代價，至今已成功提領約20筆，每筆10到15萬元不等金額交給詐騙集團上游，連呂女身上的現金新台幣10萬元也是3日晚間在超商提領、還未上繳的贓款。
鼓山分局長蔡鴻文表示，該案黃姓行員機警查證並迅速報警，得以將詐騙車手繩之以法，替被害人保住辛苦錢。警方與轄內各金融機構成員建立即時聯繫網絡，針對最新的詐騙及提領手法相互提醒，建構完整機制，落實新世紀打擊詐欺策略中「識詐、阻詐、堵詐、懲詐」行動綱領，加上警組24小時在各提款機進行巡守，為民眾財產安全把關。