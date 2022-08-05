作家H爆罹攝護腺癌！男生出現「2症狀」：千萬要警覺當心
作家H昨晚發表了一篇「哎呀，我罹癌了！」的文章，H在文章中提到，自己因為精神和情緒不佳前往「男性更年期」看診，經過更仔細地檢查，被醫師判定為「攝護腺癌三期」，且不趕緊治療恐剩2~3年，讓他不解的是，身體至今都沒有任何不舒服，也沒有抽菸習慣，但還是被癌症找上門。究竟「攝護腺癌」是什麼、有哪些前兆、哪些人應該要特別注意呢？
依據衛生福利部106年癌症登記報告指出，十大癌症裡攝護腺癌排在第六名。在台灣癌症基金會網站上公開的資料， 前列腺癌又稱攝護腺癌，是男性獨有的癌症，發生率與死亡率有逐年上升的趨勢。至於哪些人容易罹患呢？臨床前列腺癌的顯現和血漿雄性素濃度有關，歐美國家男性之血漿雄性素濃度高於東方民族，故罹患率也高，此外，男性過了60歲之後、喜歡攝取「高脂肪」食物、家中有遺傳病史得到機會也較大。
男性過了50歲以後，前列腺疾病常會出現膀胱出口阻塞的症狀 ，包括解尿遲疑不順、夜間頻尿、排尿不全、或尿徑減小等，雖然這些現象和良性前列腺增生關係更密切，但病患還是應該要儘速接受檢查，症狀更嚴重時會有會陰部疼痛，突發式陽痿或血尿等。另外有 20% 到30% 的前列腺癌病患因病灶能移到骨骼，尤其是脊柱而引起疼痛和全身疲累等症狀才開始就診。
一般建議多攝取蔬菜，減少動物性食物以減少前列腺癌的發生。而超過六十歲的男性應定期接受經直腸指診，必要時檢驗血液前列腺特殊抗原濃度和加做經直腸之前列腺超音波檢查，早期發現早期治療。