出遊旅伴「地雷行為」盤點！No.1氣死人：直接進入黑名單
現代人生活、工作壓力大，因此許多人會利用假日時間和三五好友相約出遊，不過若遇到「地雷旅伴」，就可能讓難得的舒壓行程泡湯，對此就有網友分享自身的悲慘經歷，不僅引起眾人共鳴，也紛紛表達自身想法。
原PO在Dcard以「遇過最雷的旅伴」為題發文奉勸，「就算是最好的朋友，也不一定要兩個人單獨出去玩，因為可能會讓你見到她的另一面」，她表示，她有位朋友不但不幫忙規劃行程，事後還發表一堆意見，「旅行當天搭車時，快要遲到才抵達，上車後繼續抱怨東抱怨西，到目的地又發現有東西沒帶，然後再開始抱怨循環」。
原PO接著透露，出遊第二天對方賴床不起來，害兩人差點錯過早餐時間，原行程敲好了，卻又突然說想去另一個地方，千辛萬苦抵達後，又說跟自己想像的不一樣很失望，讓她直言「反正可以講的雷事蹟真的太多了，出去玩一次之後，就知道下次不要再跟這個人出門」。
貼文一出，網友紛紛留言「不規劃又一直抱怨真的煩」、「不幫忙排行程，到了又挑三揀四，去到一個地方就嫌棄一次，完全不懂得感恩」、「超討厭因為一些小事就瘋狂抱怨的朋友，直接黑名單」、「沒有負責規劃行程，玩的時候抱怨真的可以掰了」、「去外縣市玩，然後自己去找那邊認識的朋友，把我丟包」、「雷旅伴還是要親身經歷過才知道下次要找適合自己的旅伴，旅伴真的決定了70%旅遊的回憶」。（編輯：張志浩）