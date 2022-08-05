他驚「飛彈沒火墜落台灣怎辦」？全場傻眼：理化老師哭了

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而國防部則表示，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則，也因考量其飛彈射擊是以威懾台灣為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，因此不公布。
結果就有網友批評，「國防部怎麼這麼相信大陸的飛彈，怎麼不想說中共飛彈半路沒火？不就掉到台灣本土？」
對此，臉書粉專《MedPartner美的好朋友》也分享該留言截圖，並親切解釋「這位先生，如果您學過國中物理的『動量守恆定律』就會知道，當飛彈進入大氣層，我們已經知道速度跟高度，那時候就算沒半路沒火，原本的動量也會讓他繼續 #拋物線飛行，而不是垂直掉下來打到你頭上。」
最後也忍不住笑說，「如果這問題對您真的如此困難，那我們就沒辦法救你了，畢竟你的國中理化老師花了這麼多年也救不了你…牛頓跟你的國中理化老師應該正抱著一起哭」。
底下網友也紛紛笑翻「靠ｘ啊！又不是空投」、「所以棒球打出去高飛球不論仰角，一律垂直往下掉」、「我以為粉專是專注在醫學上的，想不到各領域都有涉及」、「我以為這裡是醫學科普粉專，沒想到最近直接轉型飛彈大老」、「他可能卡通影片看太多了，以為是那樣掉下來。」小編也笑笑回應「 對欸卡通好像會這樣演」。