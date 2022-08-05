COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

他驚「飛彈沒火墜落台灣怎辦」？全場傻眼：理化老師哭了

▲中國4日「圍台」軍演，其中有4枚飛彈飛過台灣上空，就有網友質疑國防部「不怕飛彈半路沒火，打到台灣嗎？」讓大家笑翻。（圖／央視微博）
▲中國4日「圍台」軍演，其中有4枚飛彈飛過台灣上空，就有網友質疑國防部「不怕飛彈半路沒火，打到台灣嗎？」讓大家笑翻。（圖／央視微博）

編輯中心/綜合報導

2022-08-05 19:43:51

受到裴洛西訪台影響，中國從昨（4）日開始開始軍演，甚至朝向台灣附近海域發射多枚飛彈，其中就有4枚飛過台灣本島上空，於是就有網友質疑國防部沒有通報，「怎麼不怕中共飛彈半路沒火，不就掉到台灣本土？」對此，臉書粉專《MedPartner美的好朋友》就忍不住分享，笑說「牛頓跟你的國中理化老師應該正抱著一起哭」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧事件，自從中國4日開始軍演過後，日本防衛省就公布一張飛彈推定軌跡圖，並推定當天下午3點到4點發射的多枚飛彈中，就有4枚飛越台灣上空，引起民眾關注和質疑。

而國防部則表示，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則，也因考量其飛彈射擊是以威懾台灣為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，因此不公布。

▲中國4日發射的5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區，日本防衛省推定當中4枚飛越台灣上空。(圖／日本防衛省)
▲日本防衛省推定，有4枚共軍飛彈飛越台灣上空，引發民眾關注質疑。(圖／日本防衛省)
結果就有網友批評，「國防部怎麼這麼相信大陸的飛彈，怎麼不想說中共飛彈半路沒火？不就掉到台灣本土？」

對此，臉書粉專《MedPartner美的好朋友》也分享該留言截圖，並親切解釋「這位先生，如果您學過國中物理的『動量守恆定律』就會知道，當飛彈進入大氣層，我們已經知道速度跟高度，那時候就算沒半路沒火，原本的動量也會讓他繼續 #拋物線飛行，而不是垂直掉下來打到你頭上。」

最後也忍不住笑說，「如果這問題對您真的如此困難，那我們就沒辦法救你了，畢竟你的國中理化老師花了這麼多年也救不了你…牛頓跟你的國中理化老師應該正抱著一起哭」。

底下網友也紛紛笑翻「靠ｘ啊！又不是空投」、「所以棒球打出去高飛球不論仰角，一律垂直往下掉」、「我以為粉專是專注在醫學上的，想不到各領域都有涉及」、「我以為這裡是醫學科普粉專，沒想到最近直接轉型飛彈大老」、「他可能卡通影片看太多了，以為是那樣掉下來。」小編也笑笑回應「 對欸卡通好像會這樣演」。


NOW早報／共軍飛彈飛越台灣？國防部：預測路線對台無害

共軍飛彈4枚飛越台灣上空？軌跡圖瘋傳　警報沒響原因曝

台灣屢傳駭客入侵！組織APT27認了　嗆：要對台發動網攻

5枚飛彈落入專屬經濟區惹日本抗議　華春瑩不認：沒劃界

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀