情人節嗨過頭酒測值超標　苓雅警當場送辦

高雄市一名李姓女騎士情人節當天與友人夜店狂歡慶祝，現場小酌了調酒，以為自己喝不多，自覺身體狀況良好退酒快，於是心存僥倖，才會決定自行騎車返家，不料於返家途中停等紅燈時，仍沈浸在與朋友相聚的歡樂時光，忍不住拿起手機觀看朋友的分享，未料遭身旁員警攔查。經酒測酒測值超標，員警當場依公共危險罪將李女逮捕帶返所偵辦。
苓雅分局凱旋路派出所員警於8月4日清晨5時06分許，行經中正一路、凱旋二路口時，見一名機車女騎士停等紅綠燈時看手機，於是將渠攔查，談吐過程中，見李姓騎士渾身酒氣，警方於現場對李姓騎士實施呼氣酒精濃度測試，李女酒測值超標逾法定標準，員警當場依公共危險罪將李女逮捕帶返所偵辦。
凱旋路派出所所長邱中均表示，警方於盤詰的過程中，聞到李姓騎士渾身酒氣，於是現場詢問李女是否有飲酒時，李女向警方坦承有喝調酒一杯，員警當場對李女實施呼氣酒精濃度測試，李女酒測值超標逾法定標準值，員警依公共危險罪於現場向李女宣讀權利後，將李女逮捕帶返所偵辦。
苓雅分局表示，「酒後駕車代價高，代駕才能保平安！」為了自己及他人的安全著想，民眾應養成在喝酒過後搭乘計程車、代客叫車好貼心及指定駕駛，確實做到 『開車不喝酒，喝酒不開車』，讓自己能快樂出門，平安回家！