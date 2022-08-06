開車見副駕啥行為最氣？駕駛曝「1地雷」：寧可整車睡著
許多人在休假時都會規劃自駕旅行，整車開心出遊，不過這也讓乘坐在副駕的人，成為僅次駕駛的重點。就有網友好奇問「要怎樣才能算一個貼心副駕？」貼文曝光也引發熱議，其中更有不少駕駛認同「別下指導棋」。
原PO在論壇《Mobile01》上發文提到「最近計畫要跟朋友長途開車出遊，為了不要當一個雷副駕，稍微看一下有哪些行為可以讓駕駛輕鬆一點，包含幫忙導航、準備提神小物等，也好奇大家覺得副駕有哪些行為會感到貼心，又有哪些是地雷？吃東西掉屑、指導駕駛之類的嗎？」
貼文曝光後，立刻釣出不少駕駛分享看法「之前出差一個人開車習慣了，反而覺得座位上的人都睡覺最好」「當駕駛擺頭時不要跟著擺，尤其是打方向燈和倒退時，這樣反而會阻擋視線」、「需要導航時能馬上說出正確方向」「不介意副駕睡覺， 但嚴禁叫我把音樂關小聲」。
其中「對駕駛下指導棋」更是最多人直指的大地雷「不要干擾駕駛的決策」、「我只拜託副駕不要有事沒事大喊太快啦、太慢啦、有車，就可以了」、「不要鬼吼鬼叫，山路會車，幫忙看著右側就好」、「要停哪邊買東西，把店名講出來，不要只用手比這間那間，我的視線跟妳不一樣」、「不要一直在旁邊碎碎念是基本」、「不要干擾駕駛的決策，除非他問你，不用幫駕駛喊危險，除非他請你幫忙」。（編輯：潘毅）