職業軍人半夜不睡！突發「百字文」逼哭眾：只想守護台灣
受到美國裴洛西訪台事件影響，中國從4日開始就不斷實施軍演，更對台灣周遭海域發射飛彈，也讓我國國防部，以及所有軍人提高警戒。對此，就有一名職業軍人忍不住在半夜發文表示，他真的很喜歡台灣，此時此刻只想守護台灣的每一個人，貼文也立刻感動上千名網友。
網路論壇《Dcard》，一名男網友以「軍人半夜不睡覺是為了什麼？」為標題PO文，他表示「我相信，很多人都對這次演習感受到恐慌，有少部份人甚至睡不著覺。」但他強調，「請不要擔心，放心睡覺，因為有一群人不睡覺正在默默守護著台灣，24小時守護著大家，守護著每一個住在台灣這塊土地的人。」
他更述說自己內心感受和想法，「我，身為職業軍人，我不喜歡政治，也不討厭中共，但是我很喜歡台灣，我想守護每一個我愛的人，台灣的每一個人。所以，無論任何人，只要想傷害台灣。國軍必定會挺身而出，無論付出任何代價，將敵人擋在境外，除非我們全部陣亡，否則就是敵人飄在海上，躺在沙灘。」最後，他更希望世界和平，台海安定，「沒有人喜歡戰爭，但是我們絕不逃避。我愛台灣！台灣真的很美」。
貼文曝光後，上千名網友紛紛感動直呼「向中華民國國軍致敬，大家要記得民主自由得來不易，都是從前人們用血和淚換來的，我們必須好好守護這塊土地」、「難得這整層樓都挺安靜的，沒有為戰而戰的言語；任何時候挺身而出都是天經地義的，這是國軍使命，沒有國，何來的家？」「我男友也是，昨天接到5秒的電話馬上爆淚」、「國軍弟兄們辛苦了」。（編輯：詹鎰睿）