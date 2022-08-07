莫彩曦不忍了！遭嗆「台灣每次出事就回美國」 公開真相
百萬YouTuber莫彩曦7月初與老公Adam睽違一年來台，本來就預訂8月底的時候回去美國，並於秋季時才要返台，恰巧正好碰上大陸頻繁對台軍演的情形，被網友嗆聲「台灣每次出事就逃回美國，上次疫情也是！」引起熱議。對此，莫彩曦也拍片解釋了來龍去脈。
莫彩曦表示，最近收到非常多人私訊，詢問他們是不是已經回到美國，其中還有人指責他們「只要台灣出事就會馬上離開」，讓她與老公Adam十分傻眼，指出這次來台的機票早在五月就買好，完全是按照既定行程走，8月底回美國是因為要幫莫媽過生日，還有跟全家人一起約好的歐洲行，之後秋天就會回來台灣，夫妻倆也強調「如果說是為了什麼緊急的事情離開台灣，那我們為何不明天就飛？」
至於為何這次會有這次爭議，莫彩曦也提到，是因為去年回美國一個禮拜後，台灣就爆發疫情，當時也是被誤會是「台灣出事就跑」，逼得他們直接拿出證據證明，一切都是早已規劃完畢！澄清「我們怎麼能預期這件事？如果我們想逃避疫情，回美國幹嘛」，老公Adam則強調「當時美國一天五萬例以上，回去染疫風險更高，這次更無言，人還在台灣就又被誤會」！
莫彩曦也強調，台灣對他們來說是家，但家人還是都在美國，所以一定會需要長兩邊來回，「我不能假裝愛一個國家，長期騙人，我道德上做不了！」影片曝光後，不少粉絲都湧入加油打氣「很喜歡妳們的影片！繼續加油啊！」、「如果有長期觀看你們的影片或是是你們的粉絲，絕對知道你們對台灣的喜愛」、「老粉絲了！早就知道你們很喜歡台灣，不懂的人才會這樣講！加油！」（編輯：張嘉哲）