不只阮月嬌出事！阿翰2年前演「她」險被告 真相超尷尬
網路YouTuber阿翰以百變的自創角色走紅，過去在頻道中曾創立多個經典角色，其中幾個月前的「算命阿姨廖麗芳」更是造成一股模仿風潮，引起廣大話題。然而近日家樂福在7月底找來阿翰自創角色「阮月嬌」來客串，沒想到卻被台灣越裔總會會長陳凰鳳狠批家樂福廣告「把霸凌當有趣」，掀起話題。而事實上，這並不是阿翰第一次創立角色引發爭議，過去因「可柔學姊」也有不小的風波。
回顧家樂福中元普渡廣告事件，阿翰一人分飾三角，以新住民阮月嬌、算命阿姨廖麗芳以及少女羞羞草為賣場拍攝中元節廣告，不料，其中阮月嬌一角卻引發台灣越裔總會會長陳凰鳳不滿，要求賣場「即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉」，強調「再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的岐視化！」
陳凰鳳還提到，「我們強烈的要求該影片應當快速下架，停止在各國大眾媒體傳播，並表示道歉」；據了解，家樂福已將該則廣告與YT影片下架，不過賣場及阿翰均未對此事做出相關說明。
然而這其實不是阿翰自創角色第一次有爭議，過去阿翰上傳一部模仿「莒光園地」的影片，自創角色「可柔學姊」話題度也相當高，但當時一開始被國防部認為有損軍人形象，要求其下架否則提告，沒想到經查之後卻發現該影片是「疾管署」委託阿翰製作，疾管署副署長莊人祥也出面道歉，讓當時不少網友相當錯愕直呼「這委託方會不會太尷尬.....」。
阿翰當時也表示，自己當初拍片會以莒光園地發想，是因為該節目大家都非常熟悉，本意是想藉由這個系列的高共鳴度去做疾病防護的宣導，並無意誤導民眾、破壞國軍形象，強調自己非常尊重並認同國軍對於國家的付出，未來會拿捏好尺度。後來幾經三方溝通，國防部決定不提告，才得以讓事件落幕。（編輯：張嘉哲）