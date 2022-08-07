韋伯太空望遠鏡揭奇觀？科學家用「香腸照」惡作劇被罵翻
美國國家航空暨太空總署（NASA）本月首度公布詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍攝的宇宙影像，韋伯太空望遠鏡前所未有的超高清晰度，讓許多過去不曾看過的銀河奇觀和星群細節呈現在人們眼前。不過，法國著名科學家克萊茵（Étienne Klein）日前在個人推特發佈一張照片，聲稱是韋伯太空望遠鏡的又一力作，還大讚「揭曉新世界」，結果其實拍得只是飯桌上的西班牙香腸，讓網友全罵翻了。
克萊茵先是在推特上分享了這張圓形的紅色球狀物照片，聲稱這是最接近太陽的恆星比鄰星（Proxima Centauri），更說這是韋伯太空望遠鏡的最新力作，雖然距離地球4.2光年，但卻能把細節看得一清二楚，「揭曉一個新的世界」。
照片引發熱議，獲得1萬4千多位網友按讚，但克萊茵之後卻揭曉反轉真相，原來那根本不是什麼恆星，而只是餐桌上一個西班牙香腸的剖面。克萊茵對自己的惡作劇似乎非常滿意，還提醒大家這就是所謂的「認知偏誤，要當心它們」，呼籲網友不要輕易相信權威。
但這番說法卻不被接受，氣炸的網友持續砲轟，於是克萊茵又分享了一張真正由韋伯太空望遠鏡拍下的車輪星系（Cartwheel Galaxy）壯觀照片，並保證這次「絕對是真的」。不過網友紛紛在底下留言回覆說，「過幾天又會公布這其實是焦糖聖代吧」、「我想這是一個義大利香腸」、「我看倒像是蘑菇呢」。看來大家都聽進克萊茵的勸告，對於權威的說法抱持非常高度的懷疑。（編輯：倪浩軒）