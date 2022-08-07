高雄「結婚登記背板」20區改造爆紅 全網熱議：美到想婚
繼流行音樂中心愛河灣上6隻LINE貼圖明星的超萌「聊療漂漂河」，「你是什麼形狀的人？」旅伴心理測驗爆紅，最新曝光的高雄「戶政背板改造計畫」，一次秀出20區戶政事務所，截然不同風格的結婚拍照背板，同時催生趣味結婚書約與登記小物，成功引起全網熱議，大家紛紛表示「美到想結婚」，連造型師李明川都忍不住說「這是要逼大家去高雄登記嗎」？「2022 臺灣文博會 ✕ 台灣設計展」果然如預料，一舉把高雄捧成近期最熱的城市。
2022台灣設計展在高雄，高雄市政府正式啟動「台灣設計設計台灣」系列活動，為讓設計概念型態不再僅限於圖面，青年局網羅了青年設計力介入戶政美學改造，邀請LADYBUG創辦人李君慈及高雄在地青年新銳設計師（TAKO BOOM 、你好設計、乘雙設計制造所、翔鈴設計、奧斯空間），大規模改造了高雄20處戶政事務所，包括結婚登記背板、結婚書約與登記小物通通一次翻新。
不只有傳統喜氣洋紅風格、戶外小清新花園，更有充滿夢幻泡泡的粉色回憶、以及為愛走天涯的海灘等美景。各區戶政事務所還清楚說明風格主題與創作理念，並詳細搭配了適合的「拍照Dress Code」給出新人們服裝建議，更寫明現場可擁有的「互動體驗」，思考相當全面而周到。
並於新興戶政事務所導入全台戶政首創虛擬實境結合技術的互動設計，建置LED VR虛擬攝影棚，搭配高雄超夯打卡景點，如駁二大港橋夜景、棧貳庫白色旋轉木馬夜景、蓮池潭龍虎塔日景、美麗島捷運站光之穹頂日景，甚至日本京都市、美國紐約市街景，打造沉浸式氛圍體驗；更有接地氣的愛情羊肉爐、熱戀冰菓室風格。簡直實現高雄愛情產業鏈，讓不少高雄的朋友驕傲表示：「歡迎來高雄登記結婚」。
各區美照還獲影片創作者「馬丁垃圾話」幽默分享，忍不住喊話「請各縣市比照辦理謝謝」。引來貼心的網友說明「結婚不用在戶籍地登記，所以全台灣的人到高雄登記也是沒問題的（只是高雄公務員會很累）」，還被「高雄市政府青年局」小編幽默回應，「被尼發現了...但我們都很歡迎大家喔！（職業笑容」，歡樂互動笑翻網友；而且小編還透露，「三民區的有自拍牆」，不結婚也能到現場拍個盡興。
對於到高雄登記結婚有興趣的民眾，可先至「2022 臺灣文博會 ✕ 台灣設計展 在高雄」官網，一次看完參與改造計畫的20處戶政事務所，裡面詳列了各區風格主題、設計團隊、及服務時間等實用資訊。