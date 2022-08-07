搭公車少投零錢！司機「1舉動」被讚翻：年輕人需要教育
台灣許多都市人口眾多，每天人潮流動率又高，因此常需透過大眾運輸工具來舒緩交通，其中「公車」更是不少上班族和學生，每天必備的通勤工具，一名公車司機近日發文提到，他發現許多年輕人會刻意「少付車資」，非得聽到「報警處理」才願意補足，讓他感嘆「未來出社會如果用這種僥倖心態處事，豈不是很糟？」
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文提及，近日開公車時，遇到2名學生上車僅投了24元，但兩人上車起始站到下車地點，所需車資為26元，中間對司機的提問絲毫不給予理會，原PO表示「要報警處理」，學生才補投15元，但金額仍不正確，後續原PO只能透過藍牙耳機，假裝通話報警，2名學生才道歉表示身上已無銅板。
對此原PO坦言，這對我來說是家常便飯，常常有這種乘客，九成以上都是學生，「我是不想跟他們耗時間也就作罷，我也沒有真的報警，只是教育他們，未來出社會如果也是用這種僥倖心態處事豈不是很糟糕嗎？」原PO強調，自己並非為難學生，重點是「錢不夠，連基本尊重，告知司機、詢問司機都不會」；甚至說道「銅板下去的聲音，我聽就知道他投的面額是多少」。
貼文一出掀起熱議，許多網友大讚司機，「錢並不是問題，當下教育觀念的糾正才是重點」、「其實這種態度的學生，你只有報警才能嚇到他們」、「不夠錢明說司機說不定還能體諒，但想騙司機的基本上心態就不對了」、「給你一個respect，教育才是最重要的」、「投機取巧的人越來越多，司機開車已經很累了，處理這些真的辛苦」。（編輯：張志浩）