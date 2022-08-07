媽媽「這方式」收納塑膠袋！苦主崩潰：打開都不是我要的
大家在購物時，常常會拿到各種尺寸的塑膠袋，為了保持整潔，許多人都會仔細地將塑膠袋收納放好，不過就有一名網友的母親喜歡將塑膠袋折成三角形，卻引起兒子抱怨不方便，也意外釣出一票苦主表示：「打開都不是我要的」。
這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己的母親每次北上，看見廚房一堆垃圾袋，就會熱心地摺成一個一個不同大小的三角形以方便收納，儘管他知道母親這樣做是為了不占空間，不過卻導致他實際取用塑膠袋時，常常得拆了好幾個才找到適用的大小，讓原PO忍不住抱怨「每次要找廚餘袋我得先猜是不是我要用的大小跟有耳無耳，然後要拆開又得費上我幾分麻煩，在廚房忙的時候，哪怕只是多花個十來秒，都會很阿雜，尤其一連打開二三個都不是我要的袋子時，真的會想罵髒話，重點是，是我在使用又不是我阿母在使用，搞成這樣真的反而變成我的困擾。」
貼文曝光後，也意外釣出許多苦主表示：「我媽也是，每次要用都要拆好幾個才會拿到我要的」、「跟我媽一樣，想拿個小袋子還要挑半天」、「根本就是玩猜猜看，很不方便」、「找到最後會很煩躁，想要有提耳的每次都要拆好幾個」、「我家的也是這樣，然後我打開都是驚嚇，因為都不是我要的，還要折回去」、「我也在家這樣折，然後搞不清楚大小如何」、「這些折三角型的長輩，一定都是跟曹蘭王月的生活智慧王學的」。
不過也有網友持不同看法：「看得出大小啊！大袋子摺出來的是大三角形 ，小袋子是小三角形，明明就很好分」、「折這樣明明就很好分」、「給媽媽三個盒子或容器，分別裝大袋、裝小袋、無耳，請媽媽摺好後依照容器放，這樣就解決了」、「我覺得折這樣很方便啊，同事公司便當袋子都會折這樣給我，超級感恩的，其實有人這樣做，真的要感恩，因為這也是要花時間折的」、「我也這樣折耶！三角越大代表袋子越大，挺好分的」。（編輯：陳珮瑜）