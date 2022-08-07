罵女學生要讓博愛座！《小姐不熙娣》來賓挨轟：道德綁架

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她表示，某次遇到搭公車時，就已經有學生坐在博愛座位上，結果後續越來越多人上車，而且還有位老伯伯時，「我那時候就站在博愛座，那個女生的正前方，我就在看她會不會讓位！」但女學生都沒有任何動作，於是決定提醒對方「不好意思，妳坐的是博愛座！」女學生僅抬頭看一眼後，就繼續玩手機。
直到後來才有一位乘客願意讓座，這讓庭庭非常不滿，「那小孩就是死不起來，那個火已經到這邊！」忍不住大聲吼叫「北Ｘ女了不起，連個最基本的讓位都不懂。」怎料，女學生下秒拿耳機戴上，再度讓庭庭火大，最後鬧到公車司機停靠路邊並勸導讓位才解決風波，「然後大家就在等她站起來！她最後不得不站，因為太丟臉啦！…我就覺得她臉皮很厚，跟她的脂肪一樣厚」。
結果影片曝光後，立刻引發Dcard網友撻伐，「真心疼那位北X女學生，還要被人身攻擊，禮讓是種美德，但也不該強迫別人吧」、「自以為是的正義魔人⋯最後還硬要加個人身攻擊的字眼，真的是看了好火」、「博愛座問題根本就他這種人造成的」、「今天中午我姐在看就覺得不妥，果不其然晚上再看留言被罵爆」、「所以現在才出現各種明明有需求卻不敢坐博愛坐的人」、「正義魔人！真的不要道德綁架欸」。
面對罵聲，庭庭也在影片留言道歉「我是庭庭，對於此集播出的言論造成大家的觀感不舒服，我慎重道歉，由於此集節目錄製的時間是節目最初期，而節目中所敘述發生事件的時間點是在我學生時期不成熟的階段，因一些節目效果而造成大家的反感，真的深感抱歉，日後會再多注意言行並改進，謝謝大家的指教，再次造成大家的反感真的抱歉」。（編輯：詹鎰睿）