生理期吃藥昏睡！女大生醒來「下體變蟻窩」　女網全嚇死

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她提到，事發當天，因生理期的關係非常不舒服，「想說螞蟻也變少了，就躺在沙發上睡覺，由於有吃安眠藥＋止痛藥，所以睡得很沉」，沒想到一覺醒來，去上廁所時才發現，下半身全都是螞蟻，「一開始還迷迷糊糊地想說為什麼馬桶墊上也長螞蟻了，才發覺自己大腿根部還有衛生棉上爬滿螞蟻…趕緊去沖洗下體。」
讓她怕到不行，「第一次遇到這種狀況，我不知道我是不是沖乾淨就沒事了，還該去看醫生檢查一下？我真的沒想過螞蟻會吃月經…也沒想到止痛藥可以讓人無感到這種地步…」。
故事也嚇壞所有女孩，「好可怕…感覺就滿滿心理陰影」、「好可怕...但話說上次買靠Ｘ住水果那款也爬螞蟻」、「我之前丟的衛生棉也會長螞蟻」、「很怕是糖尿病」、「我之前內褲放在洗手台忘記洗，內褲上有一點點分泌物，隔天早上起來看也有長螞蟻」、「螞蟻真的會吃月經，有一次不小心滴到地板忘記擦掉，再看到的時候螞蟻已經在吃了，還偷過我的粉刺、死皮，擤鼻涕的衛生紙也會爬進去」。
事實上，根據衛生福利部「台灣e院」，就有民眾提問相關問題：「我使用過的衛生棉，在垃圾桶中發現衛生棉上有螞蟻，好幾次都看到很多螞蟻在衛生棉上，我檢驗過血液並沒有糖尿病？請問是什麼原因？」
對此，基隆醫院醫師蕭永薰則回應：「具有糖尿病的症狀包括多喝、多尿、多飲、體重減輕、傷口不易癒合及疲倦...等。而兩次空腹血糖大於126mg/dl或血糖值大於200mg/dl，才考慮是糖尿病。使用過的衛生棉含經血、分泌物及代謝物，就螞蟻而言是豐富養分的來源及容易引來螞蟻沾惹。」（編輯：詹鎰睿）