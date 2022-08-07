男星遭爆「千人斬」！還弄到黑道女人　節目錄一半被擄走

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對此，田村淳5日則在YouTube開直播解釋，其實他是在22、23歲時，錄製某一個外景節目所發生的事，並非《男女糾察隊》，他坦承，當年他身邊確實有不少女性玩在一塊，某天在澀谷就被一群「看起來很可怕的大哥」找碴並被綁走，後來才知道，和他其中一位來往的，正是黑道的女人。
田村淳表示，他不介意被東谷義和寫進書裡面爆料，但對於一些內容還是想做澄清和還原，他也說過，自己曾電視上提到綁架的事情，但他很難去反駁。至於被爆料「千人斬」一事，他則強調是過度誇大了，也向東谷義和的編輯表達不滿。
據了解，東谷義和過去曾經營潮牌服飾、酒吧、藝人經紀公司等等，才會熟識許多娛樂圈大咖與政商名流，後來因為捲入詐欺才逃到海外，但他近年來卻靠著許多不為人知的娛樂八卦，在YouTube上走紅，包括綾野剛、新田真劍佑、山下智久都被他爆料過，近期最知名的就是小栗旬裸身唱歌事件。
現年50歲的東谷義和，也以日本政黨NHK代表參選日本國會參議員，並以47個八卦爆料，包括女藝人涉黑、足球國手取消婚約逼墮胎、藝人虐待動物等等為政見，他強調，若選上將會一一揭開真實人名，最終不僅成功當選，也成為日本憲政史上，網紅當選參議員的首例。外界認為，他勢必會對娛樂、財經界帶來極大影響。（編輯：詹鎰睿）