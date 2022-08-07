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男星遭爆「千人斬」！還弄到黑道女人　節目錄一半被擄走

▲日本男星田村淳，被爆料千人斬經歷，還曾因碰到黑道大哥的女人，在錄外景節目時遭人擄走。（圖／田村淳IG）
▲日本男星田村淳，被爆料千人斬經歷，還曾因碰到黑道大哥的女人，在錄外景節目時遭人擄走。（圖／田村淳IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-07 22:48:512022-08-07 22:50:38

日本48歲的搞笑藝人田村淳，曾主持《男女糾察隊》紅遍台灣、日本，但自從出道以來，誹聞更是不斷，過去也曾和安室奈美惠發生戀情，一度造成轟動。怎料，他最近卻被爆料，曾不小心弄到黑道的女人，更在錄製節目到一半時，就被擄走。目前，田村淳本人也證實部分事實，並還原了真相。

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據外媒報導，田村淳日前被熟識多年的好友東谷義和，在新書《要死一起死》中爆料，不僅擁有「千人斬」的經歷，有次更因為不小心碰了地方暴走族「關東連合」成員的女人，結果就在錄製《男女糾察隊》的外景時遭人擄走，最終才由他的經紀公司出面，付贖金解決。

對此，田村淳5日則在YouTube開直播解釋，其實他是在22、23歲時，錄製某一個外景節目所發生的事，並非《男女糾察隊》，他坦承，當年他身邊確實有不少女性玩在一塊，某天在澀谷就被一群「看起來很可怕的大哥」找碴並被綁走，後來才知道，和他其中一位來往的，正是黑道的女人。

▲日本爆料系YouTube、國會參議員東谷義和（圖／東谷義和IG）
▲日本爆料系YouTube東谷義和，近日更成功當選國會參議員，其新書《要死一起死》充滿超多八卦，引起網友熱議。（圖／東谷義和IG）
田村淳表示，他不介意被東谷義和寫進書裡面爆料，但對於一些內容還是想做澄清和還原，他也說過，自己曾電視上提到綁架的事情，但他很難去反駁。至於被爆料「千人斬」一事，他則強調是過度誇大了，也向東谷義和的編輯表達不滿。

據了解，東谷義和過去曾經營潮牌服飾、酒吧、藝人經紀公司等等，才會熟識許多娛樂圈大咖與政商名流，後來因為捲入詐欺才逃到海外，但他近年來卻靠著許多不為人知的娛樂八卦，在YouTube上走紅，包括綾野剛、新田真劍佑、山下智久都被他爆料過，近期最知名的就是小栗旬裸身唱歌事件。

現年50歲的東谷義和，也以日本政黨NHK代表參選日本國會參議員，並以47個八卦爆料，包括女藝人涉黑、足球國手取消婚約逼墮胎、藝人虐待動物等等為政見，他強調，若選上將會一一揭開真實人名，最終不僅成功當選，也成為日本憲政史上，網紅當選參議員的首例。外界認為，他勢必會對娛樂、財經界帶來極大影響。（編輯：詹鎰睿）


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