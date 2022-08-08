嘉義女警遭爆「偷竊便當店」！監視器調出傻眼　網友開戰

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「反倒是請你們當地民代來騷擾無辜的同事 ，試問妳從畢業馬上進偵查隊支援四年多，不知道竊盜是公訴罪嗎？然後本案時至今日也未有任何二組及督察科人員介入調查，是否真的有關係就沒關係？」讓不少網友看完貼文傻眼表示「如果是真的很有料喔！」、「找民代來施壓，哪個員警不是管理層這麼有力」。
事後，嘉義縣警察局及轄區分局回應，透露當天吳姓女警陪同母親到店裡購買便當，母親因為停車問題，與店家發生糾紛，買完5個便當後，女警拿了8包醬汁，因吳姓女警誤以為店家提供的醬包是送的，於是拿了8包，雙方有認知上的差異，因而造成誤解，這種狀況是吳姓女警的消費糾紛，局方會協助雙方達成和解。不過為求慎重，該分局仍然有按照程序進行，已請吳姓女警完成筆錄，並報請檢察官，釐清究竟是刑案還是消費糾紛。
而轄區分局回應之後，不少人看完原因紛紛傻眼表示「店家也不要太小氣啊，醬料而已....」、「又不是1個便當拿8包，5便當拿8包，雖然有點多但也在合理範圍」、「店家也太小氣，乾脆不要開就好了」、「因為停車有糾紛，所以藉由醬包故意找藉口提告，做生意肚量那麼小」；不過也有人力挺店家表示「有事嗎？醬料需要錢的話憑什麼拿8包啊＝＝，更何況他是找民代去施壓好嗎，一堆邏輯死亡的」、「拜託，那間便當店是健康餐盒好嗎？醬料本來就要錢，那員警是沒經過同意就自己拿要錢的醬料，不是偷竊是什麼？」掀起話題。（編輯：張嘉哲）