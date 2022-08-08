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嘉義女警遭爆「偷竊便當店」！監視器調出傻眼　網友開戰

▲近日有員警指控不同轄區的警察與便當店發生糾紛，還被發現偷竊店內東西，引起討論。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲近日有員警指控不同轄區的警察與便當店發生糾紛，還被發現偷竊店內東西，引起討論。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-08 07:54:51

嘉義一名女警日前遭到指控，指出買便當時「伸手偷東西」，引起網友一片議論，然而事後該名女警的「偷竊過程」也被釐清，原來是因為買了5個便當拿了8包醬汁引起店家不滿，然而有人力挺也有人怒斥店家，在網路上掀起話題。

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一名網友在臉書專頁「靠北Police」貼文指出「我想要靠北嘉義縣的布袋分局偵查隊吳姓警員， 你來我們轄區買便當，買到跟人家吵架、鬧得店家不爽就算了，結果店家調監視器發現你在店員不注意的時候，伸手進去偷東西，店家憤而報案，我們同事聯絡你到案，你也不理我們！」

反倒是請你們當地民代來騷擾無辜的同事 ，試問妳從畢業馬上進偵查隊支援四年多，不知道竊盜是公訴罪嗎？然後本案時至今日也未有任何二組及督察科人員介入調查，是否真的有關係就沒關係？」讓不少網友看完貼文傻眼表示「如果是真的很有料喔！」、「找民代來施壓，哪個員警不是管理層這麼有力」。

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▲日前在臉書粉專「靠北Police」上，有嘉義員警靠北另一轄區的員警偷竊便當店事宜，引起討論。（圖/靠北Police）
事後，嘉義縣警察局及轄區分局回應，透露當天吳姓女警陪同母親到店裡購買便當，母親因為停車問題，與店家發生糾紛，買完5個便當後，女警拿了8包醬汁，因吳姓女警誤以為店家提供的醬包是送的，於是拿了8包，雙方有認知上的差異，因而造成誤解，這種狀況是吳姓女警的消費糾紛，局方會協助雙方達成和解。不過為求慎重，該分局仍然有按照程序進行，已請吳姓女警完成筆錄，並報請檢察官，釐清究竟是刑案還是消費糾紛。

而轄區分局回應之後，不少人看完原因紛紛傻眼表示「店家也不要太小氣啊，醬料而已....」、「又不是1個便當拿8包，5便當拿8包，雖然有點多但也在合理範圍」、「店家也太小氣，乾脆不要開就好了」、「因為停車有糾紛，所以藉由醬包故意找藉口提告，做生意肚量那麼小」；不過也有人力挺店家表示「有事嗎？醬料需要錢的話憑什麼拿8包啊＝＝，更何況他是找民代去施壓好嗎，一堆邏輯死亡的」、「拜託，那間便當店是健康餐盒好嗎？醬料本來就要錢，那員警是沒經過同意就自己拿要錢的醬料，不是偷竊是什麼？」掀起話題。（編輯：張嘉哲）

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