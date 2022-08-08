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全球反詐騙組織受夠了！宣布拒救赴柬埔寨台灣人　原因曝

▲柬埔寨詐騙集團擅長以高薪、海外工作和工作福利誘騙華人前往。（圖／航空警察局提供）
▲柬埔寨詐騙集團擅長以高薪、海外工作和工作福利誘騙華人前往。（圖／航空警察局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-08 08:17:42

近期屢傳台灣人前往柬埔寨打工遭詐騙囚禁，甚至網紅Bump更實際拍片解救出受害人，其受害人影片瘋狂被轉載，但卻還是有不少人不聽勸，認為那是可以改變人生的一條道路，讓救援團隊心有餘而力不足。美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）6日就直接發出公告表示「本機構拒絕受理8月3日起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，立即生效」。

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全球反詐騙組織臉書貼文指出「請網路酸民留言前，確保自己搞清楚狀況，救援團隊已經有一名成員因此事被通緝，宿舍住宿目前都是一位同事貸款維持，很多時候負責案子的人，還需自掏腰包。救援隨會被抓去坐牢，長久以來救出來的人約有60位，從來沒有一個人說聲感謝！回去後連消息都不回了！

▲台灣人遭騙至柬埔寨後，可能慘遭性剝削、器官販售。（示意圖／取自unsplash）
▲近日傳出不少台灣人被騙到柬埔寨去工作，除了勞力付出外，嚴重者被囚禁、販賣器官等等。（示意圖／取自unsplash）
全球反詐騙組織還提到「如果以前沒有宣導，那就算了，但現在台灣政府已經非常努力宣導，警察、媒體也費盡心思，如果還有很多人要抱持著『我去試試』的心態，老實說就是侮辱國家跟浪費資源，是不是要想一下這些人的苦心，你們對得起嗎？」讓他們深感無奈的說「說真的...我們為什麼還要幫助這些人？」。

貼文曝光後，不少網友紛紛讚賞表示「支持你們....這些年你們也辛苦了.....」、「感謝你們，能理解你們的難處，支持你們的決定」、「支持你們的決定！請保護好自己」、「代表過去被你們營救的人致謝，支持你們的決定」、「對於不知感恩的人不用花太多力氣冒險去救」、「這不是一件容易的事情，謝謝你們」。（編輯：張嘉哲）

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