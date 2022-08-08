高溫救星！日推出「Y字襯衫」 網見清涼設計笑：類圍兜
今年夏季高溫不斷，走出門感覺就快要被融化，許多民眾紛紛搬出降溫小物替自己消暑解熱，但是對於不少上班族來說，每天穿西裝感覺就更悶熱了，因此日本近日就推出一款專為上班族設計的「Y字襯衫」強調以清涼為前題而設計，只是許多網友看了都紛紛笑說：「恥度有點高！」
身處在高緯度的日本，6月時關東地區連續兩天出現40度的高溫，而在日本的職場文化中，員工常常被關定需要穿著套裝，因此街頭總是充滿穿西裝打領帶的忙碌上班族。由於這幾年的熱浪不斷侵襲，許多民眾都快要受不了，因此日本「樂天商場靴下プレミアム」就推出一款強調超消暑的「Y字襯衫」，一推出立刻引起網友們關注！
這款「Y字襯衫」的設計相當奇特，除了保留襯衫正面未被西裝外套遮住的部位以及後肩的位置，其餘的布料包含襯衫下擺、袖子等部位全部捨去，如果只單穿它，看起來就像是「類肚兜」，不過外面再加上西裝外套後，看起來就跟普通襯衫一模一樣，因此只要不解開西裝外套，基本上可說是毫無破綻，而且又能涼快許多！
「Y字襯衫」正式販售後，網友見了如此奇特又極富創意的設計都紛紛笑說：「雖然恥度高但真的很解熱！」、「怎麼看都像圍兜」、「日本人真的創意無限」、「看起來很陽春」、「還缺袖子口」、「感覺很需要」、「但是進公司不能脫外套啊」。（編輯：陳珮瑜）