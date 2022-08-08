海尼根推「含酒球鞋」！鞋底注入啤酒 網笑：走路會醉？
近年來許多品牌都會推出跨界合作，除了可以發揮創意，還能成功製造話題引起關注，而知名啤酒商日前就與球鞋設計師攜手合作，推出一款限量版「含酒球鞋」，讓人可以感受踏著啤酒走路的「滑順感」！
根據外媒報導，啤酒商海尼根為了宣揚旗下「星銀啤酒Heineken Silver」的滑順口感，特地與知名球鞋設計師Dominic Ciambrone聯手打造一款啤酒球鞋「Heinekicks」，鞋身保有海尼根的綠色主視覺，搭配紅、銀一共三種顏色，與星銀啤酒互相呼應。
特別的是，這款「Heinekicks」球鞋除了在鞋舌附上一款可拆卸式的「金屬開瓶器」，還在鞋底以一種特殊方式，注入金黃色的啤酒，為的就是要讓穿球鞋的民眾可以踩著啤酒走路，體驗它有如星銀啤酒一般滑順的暢快感，「Heinekicks並非是你的日常鞋款，但也不是每天都有機會可以走在啤酒上」。
網友看了這款「Heinekicks」特殊球鞋都紛紛表示：「我想要這雙球鞋」、「好酷的鞋子」、「請問哪裡可以買？」、「能喝它嗎？」、「酒精濃度0%對吧？不然可能會走一走就醉倒」，現在一起來看看影片吧！（編輯：陳珮瑜）