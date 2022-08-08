神明也玩藏頭詩？七夕詩籤暗示「月老沒輒」 單身男哭暈
為了遇到好的姻緣，不少人會到月老廟尋求協助，除了均贈香油錢、牽紅線等方式外，「求籤」也是常見手段，而適逢日前七夕，一位男網友特地到月老廟求了一支籤，怎料詩籤內容字字句句都導向負面結果，還玩起「藏頭詩」，暗示「月老沒輒」、「無人能力」等，讓他哭笑不得。
這位網友在臉書社團「爆怨公社」發文，曬出一張他前陣子到月老廟的詩籤，結果該詩籤名為「人心神難測籤」，內容為「窮其力月滿虧盈，竭所能老驥伏櫪，嘆世人沒信無義，仙神無輒測人心」，字字句句都顯示負面結果，下方建議更寫道「出外不宜」、「戀愛失能」。
不僅如此，原PO再次細看詩籤後竟然發現，籤內暗藏不少暗示，只要用橫向的方式敘述，就能得到像是「仙嘆竭窮」、「月老沒輒」、「無人能力」等句子，讓滿心期待的他欲哭無淚，網友也紛紛回應「死當！連月老都搖頭」、「雖然很絕望，但我笑了」、「你上輩子是不是搶了月老的老婆」、「可以改信別的了吧」。
不過，也有其餘網友安慰原PO，留言說道「不要被綁住了，說不定下一秒屬於你的幸福就出現啦」、「你要把這視為挑戰，想著戰勝命運就會更有動力」、「你不如問問原因？或者降低標準」、「有可能對於伴侶的標準太高，這是月老給你的提示」、「換間廟、換個月老啦！反正台灣一堆月老廟」。（編輯：張志浩）