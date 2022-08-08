男星和老婆「客廳做人」！岳母突開門 他裸下身結局尬爆
台灣男星柯有倫，和愛妻朵拉結婚4年多，也育有非常可愛的女兒，1家3口甜蜜又幸福。怎料，日前他卻在節目《我就問你正常嗎？》中爆料，自己曾按耐不住慾火，正和老婆準備在客廳做人激戰時，卻不小心碰上岳母回來的尷尬場面，結局也讓現場來賓、主持人笑到翻肚。
面對節目議題「和另一半親密時，被誰撞見最尷尬？」柯有倫則自爆，自己有次差一點被岳母看到，他表示，由於當時正值新婚的他們正努力積極做人，有次岳母正好不在家，夫妻倆按耐不住慾火，即便老婆說要去樓上，但柯有倫早就忍不住，立刻回絕「不要不要不要！客廳比較興奮」。
結果老婆正在坐在柯有倫身上時，就聽到前院大門傳來開鎖的聲音，接著柯有倫就立刻把老婆抱到沙發上「妳趕快穿衣服！」接著就拎著衣服往後院跑，但尷尬的是，岳母一進門就直接往可以看到後院的廚房走，把柯有倫嚇得半死，「阿倫啊！你在幹嘛！」柯有倫則邊拿著水壺，邊擋住下半身的重要部位，「假裝自己在澆花，幸好最後她沒有走過來」，故事也讓大家笑到不行。
現年41歲的柯有倫，不僅在社群平台分享家庭生活，近年來更加入《綜藝玩很大》團隊，和謝坤達、何美、雷艾美、紀卜心、威廉、郭靜成為該季固定班底，家庭、事業都非常出色且順利，深受許多粉絲喜愛。由沈玉琳、于美人的全新談話性節目《我就問你正常嗎？》，將於東森超視頻道，每周一至周五晚間9點播出， YouTube頻道也會陸續更新。（編輯：詹鎰睿）