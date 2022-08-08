黑嘉嘉「露小蠻腰」合照爸爸！粉絲暈整船喊：岳父節快樂
「圍棋女神」黑嘉嘉長相甜美、棋藝精湛，氣質與外表兼具的她甚至被封為「千年一遇美女棋士」，爆紅後一舉一動都頗受各界關注，而今（8）日，黑嘉嘉在個人社群分享與爸爸的合照，開心慶祝父親節，超仙形象再度讓粉絲們暴動，留言區歪樓狂刷「岳父節快樂」。
黑嘉嘉稍早在臉書和Instagram等社群發文分享自己和爸爸的合照，圖中的她身穿白色上衣以及牛仔褲，上半身微微露出小蠻腰，並戴上墨鏡、露出笑容和爸爸緊貼合照，她也在貼文中寫下「Happy Father’s Day」，一張照片充分顯現出父女的好感情。
貼文曝光，不到幾小時就吸引眾多網友按讚和愛心，除了紛紛留言祝福「父親節快樂」外，也有不少人歪樓表示，「岳父好」、「岳父節快樂」、「一起慶祝岳父節」、「岳父好」、「未看先猜一定有人會叫岳父」、「國民岳父上線，大批女婿集結中」。
事實上，黑嘉嘉是台澳混血，爸爸因為工作關係常常待在美國，這幾年因為疫情，父女倆很少有機會碰面，而今（2022）年7月她也終於返回澳洲探望爸爸，並發文寫下「After two and a half years.... we finally got together」（經過兩年半……我們終於在一起了）。（編輯：張志浩）