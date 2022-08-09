載比基尼辣妹「濕身騎重機」YouTuber恐遭罰！2影片瘋傳
近日網路上「情侶裸身騎機車」的影片瘋傳，而經查該名男子是韓國YouTuber「BOSS J」，他在雨天載著一名皮膚白皙的長腿比基尼辣妹在城市裡騎車。對此，當地警方也介入調查，表示BOSS J的行為已經涉嫌觸犯「輕犯罪」，恐被處以10萬韓圓（約新台幣2305元）以下的罰款。
BOSS J日前上傳了兩部影片，影片中兩人頭戴安全帽，不過「穿著」非常引人注目。只見他赤裸上身載著一名比基尼辣妹，不過兩段影片不同的是，後座的長腿比基尼辣妹的泳衣從白色變紅色，此外，他在騎乘重機期間也向路人們招手，還看向鏡頭，表情看起來既開心又興奮。
影片曝光後，網友也紛紛針對他們倆的穿著留言討論。而根據韓媒報導，該名女子是BOSS J的網美朋友，他們倆為了拍影片上傳到YouTube和抖音，才會穿著比基尼在街上騎重機。
而BOSS J也表示自己有30多年的騎車經驗，拍攝此影片的目的是為了展現自由自在騎車的模樣，希望民眾將影片當成表演，而他也將車速控制在時速20-30公里，有注意行車安全。不過目前韓國警方也介入調查，BOSS J可能因爲涉嫌觸犯「輕犯罪」而被處以10萬韓圓（約新台幣2305元）以下的罰款。（編輯：郭佩蓉）