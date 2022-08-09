今年國運籤早預言？關鍵字爆裴洛西訪台 神準廟起底是它
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，帶來的談話以及話題影響力非常大，為台美關係寫下新的篇章，不過在裴洛西離開之後，中國共軍動作頻頻，甚至延長對台軍演。對此，就有網友挖出今年抽出的國運籤內容，好奇詢問否有準，結果其中「台南南鯤鯓代天府」抽出的國運籤卻有關鍵字洩出端倪，引起廣大迴響。
一名網友在PTT貼文指出「今年年初，各廟宇開出的國運籤為何？今年的國運籤到底準不準啊？有算到台海這種情勢嗎？」結果網友眾說紛紜，也有人挖出「台南南鯤鯓代天府」今年抽出的國運籤，籤首為「觀音大士收大鵬鳥」；籤詩內容則為「十方佛法有靈中，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。」
不少網友看完之後紛紛表示「還有貴人到家堂！這不是裴洛西是誰？這麼神？」、「國運籤真的要好好看南鯤鯓的....」、「南鯤鯓的國運籤都很猛，上次小英那次也是這間抽出來的」、「南鯤鯓很準阿！那支籤的故事完美呈現」、「紅日當空會不會是共機今年頻繁擾台啊？貴人就是裴洛西啊！等了25年呢」然而抽出此籤時，廟方並未解籤，僅表示此為中上籤，若以疫情解讀，象徵逐漸明朗，10月後更加樂觀。
事實上，南鯤鯓代天府國運籤事件知名的不少，在2015年時抽中「武則天坐天」的籤詩，結果後來蔡英文真的當選總統，讓南鯤鯓代天府一砲而紅；然而在2019年時，蔡英文民調低迷，連續60支籤中竟擲不出三聖杯，形成一個「抽光籤筒博嘸杯」的情況，其機率只有萬分之三，當時讓各界都嘖嘖稱奇，如今因為裴洛西訪台後續相關話題，南鯤鯓代天府的國運籤又再度掀起話題，實在相當特別。（編輯：張嘉哲）