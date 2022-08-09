烏克蘭妹「不敢吃鼎泰豐」！原因惹鼻酸 初體驗真悲劇了
烏克蘭正妹Tanya來台灣後，本想嘗試「鼎泰豐」，卻礙於價格不便宜而不敢去，沒想到受《不要鬧工作室》邀請初嘗試後，竟真的「發生慘案」，當她一口咬下小籠包時，滿滿的湯汁立刻滴到衣服和大腿上，但服務生暖心協助清理，讓她大讚除了美味餐點外「真正讓我驚訝的是服務」。
根據YT頻道《不要鬧工作室》創辦人強尼在影片中提到，Tanya是他見過最節省的女孩子，即使她超喜歡一雙鞋子，因為要價新台幣390元而捨不得購買；強尼曾看過她在台灣想拜訪的清單上有鼎泰豐，「但她說她聽過鼎泰豐不便宜，所以她不要去」。
影片中Tanya受強尼邀請初訪鼎泰豐時，她也解釋道，自己在烏克蘭時月薪約500美元（約新台幣1.5萬元），也因此總是會不自覺比較台灣和烏克蘭的物價，例如鼎泰豐5個一籠的松露小籠包450元，在烏克蘭可以買3公斤的水餃。
Tanya雖然相當喜歡「紅燒茄子」，但見到菜單價格120元，立刻驚呼「不要了，也許下次吧」，但後來強尼仍是點了茄子，讓她品嚐後感動道謝。不過當一口咬下小籠包時，Tanya卻不小心讓飽滿的湯汁噴濺到衣服跟大腿「我弄髒我的衣服後，他們馬上來幫我處理。」
Tanya初次嘗試鼎泰豐的感想，除了美味的食物外，服務才是讓她感到相當驚訝的部分，且服務員都會講英文，「總是不斷幫我倒茶，還會幫我們背包套上袋子防髒」。（編輯：鍾怡婷）