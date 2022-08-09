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超準心測！下半年哪方面「好運爆棚」　把握機會心想事成

▲艾菲爾老師分享心測，讓你找出下半年好運勢。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲艾菲爾老師分享心測，讓你找出下半年好運勢。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 17:02:412022-08-09 17:23:50

下半年你的好運在哪呢？八月正好是獅子座守護星太陽最為熾熱的時節，萬事萬物的能量將在八月份抵達高峰，同時也是你們最意氣風發的時候，即便不是獅子座的朋友，太陽也依舊在你的天空閃耀，命理專家艾菲爾老師分享了超準心測，讓你下半年抓準方向，把握大好時機！

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▲艾菲爾老師心理測驗，一秒看出下半年哪方面運勢意氣風發。（圖／取自《塔羅牌老師艾菲爾》）
▲艾菲爾老師心理測驗，一秒看出下半年哪方面運勢意氣風發。（圖／取自《塔羅牌老師艾菲爾》）
八月份是獅子的月份，相信有很多獅子座的朋友在八月份特別的感到興奮以及光芒四射，因為在這個月份你們的所到之處就是全場的矚目焦點，散發著王者一般的氣息。以上五張象徵王者的獅子圖中，哪一張最能讓你感受到獅子的非凡氣勢呢？對應到的答案就會是你下半年特別意氣風發的運勢面向。

A、望月獅子

B、點線素描獅子

C、獅子愛心

D、黑白獅子

E、七彩獅子

【選好往下看答案】

答案A、望月獅子

下半年你可以在感情方面意氣風發

好運指數80分

選到這張獅子圖，暗示著下半年你們感情會穩定回溫，過去你所喜歡的對象、或者已經分手的都有復合回溫的可能性。下半年對方對你的感情會有所轉變，他一改過往的傲氣，放下身段主動找你聯繫，並懂得發現你的優點，這一次你們雙方更深入瞭解到彼此的性格，而更能互相包容理解，並找到共同的相處模式，如果你也在期待復合的話，這段時間是你的大好機會。

答案B、點線素描獅子

下半年你可以在升官方面意氣風發

好運指數90分

這張獅子圖暗示著財富的累積、地位的提升，代表著升官發財的好運，且大財小財都能順利入帳。平常腳踏實地努力工作的你，就算是下班後的空餘時間，也懂的抓緊機會充實自己、累積不同的技能。而你的老實、誠懇也讓同事喜歡與你相處，你認真負責的工作能力，也讓領導對你讚賞有加。在下半年會剛好有主管級的職缺，主管很自然就會想到你。

答案C、獅子愛心

下半年你可以在財富方面意氣風發

好運指數100分

選到這張獅子圖，暗示著財富快速地累積。別人的錢財都是慢慢的累積，而你的錢財就像是天上掉下一塊巨大的餡餅，像是隨手買了張彩票，也能中大獎，讓你一下子有大量金錢入袋的機會。在下半年請你一定要去買張彩票試試手氣，會有你意想不到的驚喜財富入口袋喔，有錢財後，如果還有餘力，別忘多幫助需要幫助的人，讓這份福氣持續綿延下去。

答案D、黑白獅子

下半年你可以在精神方面意氣風發

好運指數60分

選到這張獅子圖，暗示著你期待一個更好的事業發展，但是在這之前你必須先把自己的力氣、能量充足到最完備的狀態。你過去一段時間總是懶散，或是遇到瓶頸而提不起勁來，但是下半年你就能擺脫這個不順的困境，進入到更好的階段。下半年你的運勢慢慢加溫，以往精神不濟的你，能獲得全面性的振奮，學習什麽都特別的有勁，是非常值得期待的。

答案E、七彩獅子

下半年你可以在名聲方面意氣風發

好運指數70分

名聲代表你的人緣、形象及魅力。選到這張獅子圖，代表下半年你不論是在職場、生活當中，你的名聲、名氣、人氣都能獲得大家的喜愛與推崇。你經營的個人主頁、網店或直播，因你的個人特色很吸引眾人目光，點閱率也相對提升，讓你信心大增。或者是參加各種徵選、面試或競賽，都會因為你的個人魅力、實力，而在名次上獲得好成績。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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