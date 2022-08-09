超準心測！下半年哪方面「好運爆棚」　把握機會心想事成

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A、望月獅子
B、點線素描獅子
C、獅子愛心
D、黑白獅子
E、七彩獅子
【選好往下看答案】
答案A、望月獅子
下半年你可以在感情方面意氣風發
好運指數80分
選到這張獅子圖，暗示著下半年你們感情會穩定回溫，過去你所喜歡的對象、或者已經分手的都有復合回溫的可能性。下半年對方對你的感情會有所轉變，他一改過往的傲氣，放下身段主動找你聯繫，並懂得發現你的優點，這一次你們雙方更深入瞭解到彼此的性格，而更能互相包容理解，並找到共同的相處模式，如果你也在期待復合的話，這段時間是你的大好機會。
答案B、點線素描獅子
下半年你可以在升官方面意氣風發
好運指數90分
這張獅子圖暗示著財富的累積、地位的提升，代表著升官發財的好運，且大財小財都能順利入帳。平常腳踏實地努力工作的你，就算是下班後的空餘時間，也懂的抓緊機會充實自己、累積不同的技能。而你的老實、誠懇也讓同事喜歡與你相處，你認真負責的工作能力，也讓領導對你讚賞有加。在下半年會剛好有主管級的職缺，主管很自然就會想到你。
答案C、獅子愛心
下半年你可以在財富方面意氣風發
好運指數100分
選到這張獅子圖，暗示著財富快速地累積。別人的錢財都是慢慢的累積，而你的錢財就像是天上掉下一塊巨大的餡餅，像是隨手買了張彩票，也能中大獎，讓你一下子有大量金錢入袋的機會。在下半年請你一定要去買張彩票試試手氣，會有你意想不到的驚喜財富入口袋喔，有錢財後，如果還有餘力，別忘多幫助需要幫助的人，讓這份福氣持續綿延下去。
答案D、黑白獅子
下半年你可以在精神方面意氣風發
好運指數60分
選到這張獅子圖，暗示著你期待一個更好的事業發展，但是在這之前你必須先把自己的力氣、能量充足到最完備的狀態。你過去一段時間總是懶散，或是遇到瓶頸而提不起勁來，但是下半年你就能擺脫這個不順的困境，進入到更好的階段。下半年你的運勢慢慢加溫，以往精神不濟的你，能獲得全面性的振奮，學習什麽都特別的有勁，是非常值得期待的。
答案E、七彩獅子
下半年你可以在名聲方面意氣風發
好運指數70分
名聲代表你的人緣、形象及魅力。選到這張獅子圖，代表下半年你不論是在職場、生活當中，你的名聲、名氣、人氣都能獲得大家的喜愛與推崇。你經營的個人主頁、網店或直播，因你的個人特色很吸引眾人目光，點閱率也相對提升，讓你信心大增。或者是參加各種徵選、面試或競賽，都會因為你的個人魅力、實力，而在名次上獲得好成績。（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。