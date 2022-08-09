吃飯前如何篩選餐廳評價？網點出「2關鍵」：這樣看最準
台灣不僅小吃眾多，來自各國的美食餐廳也不少，加上原先自營的店家，讓民眾在飲食方面擁有更多選擇，不過也因為如此，更須小心謹慎所選的餐廳是否有雷。一名網友就表示對於沒去過的餐廳，通常都會先看Google上的評分，但很多星星卻是「洗」出來的，因此好奇大家都怎麼篩選評價？貼文一曝光立刻引起網友討論。
這名網友在《PTT》發文「去一家餐廳／店家前，大家會如何篩選評價？」表示前往一間沒去過的餐廳或是店家，通常都會先看Google上的評分再做決定，但是原PO發現許多店家的好評明顯是洗出來的，或是親友團留下星星卻根本沒消費給評價，這情形在網拍店家更是常見，因此好奇詢問：「想請問大家，你們是如何篩選評價？先從最好開始看？還是最差的開始看？會去篩選出『有價值』的評價做參考嗎（排除掉洗評價的）？」
貼文一曝光，立刻有網友表示：「不看評價，很少踩雷」、「以前會看評價，現在都憑直覺」、「個人經驗看好評反而踩雷經驗多，偶爾吃到很棒的店，事後看評價卻只有3.多分。評價看看就好，口味也是很主觀的」、「太籠統的稱讚不參考」、「懶得看」、「3.8-4.2之間最好吃，其他不是太爛就是送東西洗出來」、「看看發表評論的人有幾則發表，20則以下的不用看」。
其中最多人點名要看最新評價與負評原因：「看負評的原因最準」、「我會特意挑負評看，看店家是怎麼回應的」、「最新+最低的看看」、「看負評內容」、「看負評和最新評論」、「會看看最新評價」、「看看大宗抱怨甚麼，如果單純抱怨服務態度的，我就會去吃，但若大多抱怨不好吃或衛生問題我就會怕怕的」、「最新+負評+1」、「看負評，衛生／份量／品質」、「我都從最低分開始看」。（編輯：陳珮瑜）