超商土司家族集合！集點享吃享優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
無論是吃的還是用的都講究精緻輕巧的年代，許多女生的包包逐漸成為畫龍點睛的時尚小單品，通常錢包、手機、化妝包一塞，就再也沒有其他空間可以放下其他東西，對此「新感覺」夾心土司便打破了這層限制。只有大概一個手掌大小的「新感覺」，看似輕巧，卻是大有來頭！其使用白淨土司包覆口味多樣的內餡，有女孩們愛的甜蜜草莓夾心、濃郁的花生夾心以及可可夾心，想來點特別的清爽酸甜口感還有雞蛋沙拉，每一包大小輕盈不佔包包空間，時尚感的外包裝，不管是上班族，還是日常都會生活，都能簡單帶走，隨時可享用。
自在打造不凡美味
如果想要增添點日常的儀式感，一片簡單卻不簡單的美味白土司，隨著心情恣意抹上多層果醬、也可以加入各種佐料，拼成大口滿足的總匯大餐。晨光嚴選土司，經過糯米湯種工法技術造就土司柔軟甘甜，加上「低溫熟成」、「多道壓延」技術製作而成，可壓出土司麵糰氣泡，創造出令人驚豔的柔軟口感。晨光土司除了家庭號的「嚴選土司」，還有小包裝的奶油土司、葡萄土司及莓果核桃土司，每一款都讓你享受不同的美味，一日之計，就從晨光開始。
乳香四溢！回歸最初的食材感動
回歸食材的初心，瑞穗鮮乳土司融合了小麥香氣跟乳香，使用了連續6年榮獲世界品質金獎的「瑞穗鮮乳」，並透過工法與配方的突破，讓鮮乳徹底融入土司，吃起來柔軟香濃，連土司邊都好吃，是許多家庭的必備點心，就算不抹任何醬料、佐料，單純搭配一杯鮮乳，單吃就很美味。
單吃、混吃都能滿足一日幸福感的超商土司家族，在7-ELEVEN不僅能買好買滿，近來還能搭配「土司家族集點GO」，只要購買新感覺全系列或晨光土司(奶油/葡萄/莓果核桃)就能獲得OPEN POINT電子點數1點；購買晨光嚴選土司或瑞穗鮮乳土司獲得OPEN POINT電子點數2點，而集滿4點以上就能免費換「土司家族」包括晨光土司(30元系列)、集滿5點以上就能免費換新感覺；集滿8點免費換晨光嚴選土司、集滿10點免費換瑞穗鮮乳土司。活動期間從8月10日至9月6日，身為土司控的你趕快動起來，一起享吃享優惠吧！
快點點我一起享吃享優惠吧！
廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主