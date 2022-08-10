糖友不忌口肥胖超困擾　醫：謹慎使用減重藥物

33 歲王小姐每天久坐又不愛運動，對美食毫無抵抗能力，身高158公分，體重卻「奔七」，每次走沒幾步就開始喘與心悸，就醫檢查發現各項血糖數值超標，經建議採用降血糖針劑，三個月後體重明顯減少，讓她直呼「衣服要重買了」，醫師則提醒，市面減重藥物選擇多，務必諮詢醫師才能減得健康又安心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲大學附屬醫院家醫科醫師劉又銘指出，患者長久以來一直希望能減肥變美，期間嘗試過各類減重藥物、保健食品等，卻又會出現心悸、胸悶等症狀，影響到日常生活，只是停藥後她又因飲食不忌口復胖，心力交瘁之下，只好到院求診與醫師討論。

劉又銘表示，類似王小姐這類的患者日益增多，原因與現代人飲食習慣不節制、缺少運動有關，以致於肥胖已成為國人的文明病，以王小姐為例，抽血檢查結果，糖化血色素高達6.8%(正常值為<5.7% )，飯前及飯後血糖也明顯超標，同時合併有高血壓及脂肪肝等問題，是典型「糖尿肥胖症(簡稱糖胖症)」。

由於肥胖程度尚未達需手術階段，經溝通後，建議採用降血糖針劑治療，同時也規劃每天健走30分鐘的運動習慣，經過約3個月療程，目前不但能夠好好吃飯，還順利瘦了9公斤，讓她逐漸找回自信與美麗。

劉又銘強調，各種治療糖尿病用藥，目的都是為了控制血糖達標，可以分為針劑或錠劑，但由於部分血糖藥對於控制體重也有很好的效果，且安全性高，因此也被視為「減脂針/藥」或「減肥針/藥」，其原理包括藉由葡萄糖從尿液中排出，達到降血糖作用，或者增加胰臟胰島素分泌、抑制升糖素分泌，增加飽足感與降低飢餓感，體重因攝食量減少而減輕。