四星逆行中！12星座恐遇難關　專家曝「這招」可擺脫壞運

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注意情緒問題
要留意的是情緒、壓力的排解，你們本來就是容易自己給自己壓力、鑽牛角尖的類型，加上遇到問題又喜歡自己悶著，不愛找人訴說，讓身邊的人為你乾著急。提醒你下半年不管遇到好事、壞事都要記得分享，你會發現親朋好友都陪在你身邊。
雙子、獅子
注意愛情問題
要注意爛桃花與桃花劫的問題，所以對於想曖昧的人丶或是你的上司丶你的客戶丶或是已經結婚者的私下邀約，建議你還是睜大眼睛，畢竟對方可能也是寂寞，要你陪陪他而已。對於給不了承諾的對象建議你不約。
天蠍、水瓶
注意事業問題
要注意職場上的突發狀況，可能公司、職位會發生異動，或有突如其來的意外，大大影響你的工作選擇。不過要恭喜的是，若你能善加利用此狀況、好好發揮，那麼藉此機會脫穎而出絕不是問題。
金牛、處女
注意家庭問題
煩惱來源主要都來自家人了，可能是父母長輩過度的關心令你感到負擔、或是家裡多出許多開銷需要你幫忙，也可能是碎嘴親戚在你面前問東問西炫耀比較、讓你不堪其擾。這種來自家庭或甜或苦的負荷，讓你想甩也不知該怎麼甩開。
巨蟹、射手
注意朋友問題
在考試或面試上要付出更多的努力，才能得到好結果，相對應的，當你付出百分百努力了，那麼老天一定會給你滿滿的回報。另外巨蟹要另外注意，可能會有許久沒聯絡的朋友突然找你借錢。
天秤、雙魚
注意金錢問題
要注意財運相關問題，很容易覺得自己手頭充裕，而大手大腳的花錢，最後才發現自己存款根本不足的窘境。提醒天秤丶雙魚要時時注意自己的金錢流向，做好收支管理與開源節流，免得錢怎麼不見的都不知道。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。