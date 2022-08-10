鴻海展望Q3審慎以對　可望年增但季對季表現估持平

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至於外界高度關注的下半年市況，董事長劉揚偉指出，對第三季展望會審慎一些，但與去年同期相比仍可望成長，因為第二季的基期較高，預期季對季表現將會約略持平。不過他也強調，後續仍須密切關注地緣政治、通膨以及新冠疫情等發展。
而集團四大產品展望方面，消費智能產品可能較第二季小幅衰退，且與去年同期持平，主要是第二季基期較高，新舊產品交替的關係。第三季雲端網路產品，可能較較第二季持平，有機會較去年同期明顯成長，主要是伺服器產品需求強勁，尤其是雲端服務供應商（CSP）。至於電腦終端產品則估較第二季和去年同期小幅成長，元件和其他產品則估較第二季明顯成長、較去年同期小幅成長。
至於外界關心經濟景氣不佳，為此，鴻海指出客戶訂單需求都在，雖然第二季庫存水位偏高，但目前備料都配合客戶量產需求來運作，因此風險不高。另外，有法人提問2025年毛利率10%的目標有改變嗎？劉揚偉則回應對此很有信心，表示除了3+3新事業的毛利率都可高於10%外，既有的ICT產業，也可透過增加光機電整合（CMM）零組件及雲端服務供應商（CSP）產品比重，來帶動毛利率。
談及集團「3+3」新事業的進展，劉揚偉表示，鴻海將透過美國俄亥俄州電動車廠服務更多客戶，已有將近400位當地員工加入鴻海，7月份已開始小量生產電動皮卡，新客戶Monarch的全電動牽引車也將在2023年第一季進入量產，這是集團把EV觸角延伸到其他應用領域的一個重要進展。
除既有的俄亥俄州電動車廠，劉揚偉也在法說會上透露，鴻海將在「汽車之城」底特律成立乘用車研發中心，目前已有多位有經驗的研發人員加入，未來將以MIH電動車開放平台為基礎，迅速開發乘用車，持續拓展B2B的市場機會。
車用電池領域部分，鴻海自行研發電動巴士的磷酸離鐵（LFP）電芯已接近開發完成階段，預計第三季開始送樣，2024年進入量產；車用半導體部分，近期也和全球車用半導體大廠恩智浦（NXP）合作共同開發下世代車用次系統與解決方案，也透過參與盛新材料募資案，強化SiC上游供應鏈，強化鴻海在車用半導體的長期競爭優勢。