不是摟雷！水果「酪梨」台語怎麼唸？內行曝正解這樣說
台灣民眾大部分都說國語，不過也有不少人會習慣講台語，尤其爺爺奶奶老一輩的說台語的比例高，因此也有不少年輕人懂一些日常生活的台語用法。不過就有一名網友表示太太聽不懂「酪梨」的台語，沒想到意外釣出許多網友的錯誤說法！
近年來酪梨因為營養價值高，正好夏天又是產季，因此酪梨近日受到許多民眾的關注與討論，不過就有一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己與太太提到酪梨的台語時，就有邊讀邊、隨口說出「摟雷」，讓太太完全聽不懂，因此讓他好奇發文詢問：「酪梨的台語應該怎麼說才對？」
貼文一曝光，立刻引來許多網友猜測：「摟雷＝勞力士？」、「摟來啊」、「摟雷是蝸牛=炒螺肉」、「漏離」、「硬要翻，比較貼切可能是『罵打來仔』（奶油梨）？來亂的」、「綠色的來啊」。
不過由於酪梨的英文是「avocado」，因此有些人會取日語直音唸成「阿姆卡洛」，而香港與澳門地區則稱為「牛油果」，事實上有不少網友提出正解：「鱷梨仔」、「鱷梨台語」、「鱷梨；我們叫恐萊」、「油梨子或是鱷梨子都有人說（U來阿、摳來啊）」、「油梨子（油梨仔）」、「抱歉酪梨沒台語，不要硬湊，正確唸法是油來啊⋯⋯油梨仔」。（編輯：陳珮瑜）