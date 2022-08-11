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陳昊森扮逃犯自虐！為拍片狠甩12公斤　體驗遊民睡公園

▲陳昊森在《罪後真相》詮釋重刑犯，拍攝前身心都做足準備。（圖／威視電影提供）
▲陳昊森在《罪後真相》詮釋重刑犯，拍攝前身心都做足準備。（圖／威視電影提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-11 06:00:00

今年最受矚目的犯罪懸疑電影《罪後真相》，找來張孝全、陳昊森兩大男神首度攜手主演，10月28日將在全台上映，兩位男主角顛覆過往的形象，陳昊森飾演的重刑犯持刀挾持著飾演新聞名嘴的張孝全，展開疑點重重的案情解謎。為了詮釋油膩的新聞名嘴，張孝全開拍前在劇組安排下特地找了兩位線上的名嘴主播碰面，對新聞節目有全面性了解。陳昊森則是為了詮釋重刑犯，在身心上都做足準備，三個月內激瘦12公斤，還為了體會角色的孤獨感，將自己關禁閉一整天，甚至還跑去睡公園！

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▲陳昊森顛覆形象變身通緝犯，挾持飾演新聞名嘴的張孝全。（圖／威視電影提供）
▲陳昊森顛覆形象變身通緝犯，挾持飾演新聞名嘴的張孝全。（圖／威視電影提供）
張孝全在新片《罪後真相》中飾演一名網路新聞節目主持人，過往多半以沈穩、內斂角色深植人心，這次在《罪後真相》中則是變成一位外放、多話甚至帶點油膩的資深媒體人，首度詮釋新聞名嘴的他表示：「當初看完劇本時，不管是故事或人物都有非常大的空間，所以我立刻就跟經紀人說我非常喜歡，希望可以演出。」

為了深入了解新聞主持人的實際工作情況，開拍前張孝全與導演陳奕甫也在劇組的安排下，私下約訪了兩名資深的新聞主播，從節目的運行方式、到面對案件的心態及準備都有更全面的了解。兩次的碰面也讓張孝全坦言：「獲益良多，開始對角色更有方向，而不再只是自己的想像。」從最新曝光的預告中，從神情到說話方式都與過去熟悉的張孝全截然不同，對此導演陳奕甫則讚賞道：「孝全有一個屬於自己那種有點油條又有點迷人的狀態，讓人印象非常深刻！」

▲張孝全首次詮釋新聞名嘴，展現浮誇外放演技。（圖／威視電影提供）
▲張孝全首次詮釋新聞名嘴，展現浮誇外放演技。（圖／威視電影提供）
不同於張孝全的外放演出，這次陳昊森在《罪後真相》則飾演一位壓抑陰沉的重刑犯。為了符合角色形象，他從開拍前三個月便瘋狂瘦身，最後激瘦了12公斤，身高182公分的他，最瘦曾經達到65公斤，笑稱這是他人生中首度突破的體重數字，對此他表示：「其實要去忍受飢餓感已經不容易，但最難受的是要看著別人吃而自己卻不能吃。」

▲陳昊森在三個月內狠減12公斤，變身落魄逃犯。（圖／威視電影提供）　
▲陳昊森在三個月內狠減12公斤，變身落魄逃犯。（圖／威視電影提供）　
除了大幅度的身形調整，陳昊森坦言最難揣摩其實是角色的「孤獨感」，為此他曾在開拍前將自己關禁閉一整天，禁止看書或看手機，整天靜靜地盯著窗外。另外也還曾當了一日流浪漢，獨自跑到公園過夜。如此近乎自虐的角色準備令旁人深感佩服，最後表現也讓導演大讚：「昊森有股很強的能量，不管是在內斂或是爆發力上都駕馭得很好，他就是這角色的不二人選！」粉絲看完預告忍不住吶喊：「再油的孝全我都可以！」「好想被陳昊森挾持！」 

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