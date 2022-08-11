陳昊森扮逃犯自虐！為拍片狠甩12公斤　體驗遊民睡公園

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為了深入了解新聞主持人的實際工作情況，開拍前張孝全與導演陳奕甫也在劇組的安排下，私下約訪了兩名資深的新聞主播，從節目的運行方式、到面對案件的心態及準備都有更全面的了解。兩次的碰面也讓張孝全坦言：「獲益良多，開始對角色更有方向，而不再只是自己的想像。」從最新曝光的預告中，從神情到說話方式都與過去熟悉的張孝全截然不同，對此導演陳奕甫則讚賞道：「孝全有一個屬於自己那種有點油條又有點迷人的狀態，讓人印象非常深刻！」
不同於張孝全的外放演出，這次陳昊森在《罪後真相》則飾演一位壓抑陰沉的重刑犯。為了符合角色形象，他從開拍前三個月便瘋狂瘦身，最後激瘦了12公斤，身高182公分的他，最瘦曾經達到65公斤，笑稱這是他人生中首度突破的體重數字，對此他表示：「其實要去忍受飢餓感已經不容易，但最難受的是要看著別人吃而自己卻不能吃。」
除了大幅度的身形調整，陳昊森坦言最難揣摩其實是角色的「孤獨感」，為此他曾在開拍前將自己關禁閉一整天，禁止看書或看手機，整天靜靜地盯著窗外。另外也還曾當了一日流浪漢，獨自跑到公園過夜。如此近乎自虐的角色準備令旁人深感佩服，最後表現也讓導演大讚：「昊森有股很強的能量，不管是在內斂或是爆發力上都駕馭得很好，他就是這角色的不二人選！」粉絲看完預告忍不住吶喊：「再油的孝全我都可以！」「好想被陳昊森挾持！」