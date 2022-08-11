中元普渡「5大禁忌」一次看！名字別亂叫　觸犯恐衰整年

一年一度的中元普渡將在明日登場！農曆七月，除了要注意鬼月的各種禁忌，此外最重要的就是中元普渡了！而在民俗上也有一些祭拜好兄弟的規矩要特別注意，如果不小心觸犯的話，可能招來晦氣，甚至是霉運一整年。《NOWnews》也特別整理出中元普渡的五大禁忌供網友參考：
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中午前陽氣較為旺盛，孤魂野鬼無法出來，因此祭拜好兄弟的時間從下午一點過後至下午五點之間祭拜較為合適。另外要特別注意，中元普渡要在戶外進行，不可以在室內，以免讓好兄弟進到家裡。現今有許多公司行號、住家都在大樓裡，切記要在樓下門外拜拜，自家陽台也應避免。
2、供品記得拆開拜、切記插柱香
如果要拜整箱的餅乾、飲料，必須拆開來，避免有些好兄弟整箱抱走或是搶成一團。而每一道祭拜好兄弟的供品，都需插一炷香，引導好兄弟享用。
3、不可放鞭炮、沖煞者應迴避
既然是邀請好兄弟們來享用祭品，應避免施放鞭炮，嚇壞孤魂；若在當天或當天時辰沖煞的人，不適合參加普渡拜拜，以免被好兄弟磁場干擾。
4、清水毛巾準備好、服儀務必端莊
祭拜前記得要放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。在祭拜時服裝儀容要端莊，不可著內衣褲或裸身，盡量穿著明亮鮮豔的衣服，避免穿深色、黑色等衣服，以免招來陰晦之氣。
5、祭拜不可說姓名、尊敬之心不可少
一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟時千萬不能說出姓名，必要時叫綽號，避免讓好兄弟找上門； 而在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌。不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。(實習編輯：蔡宥嫻)
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。