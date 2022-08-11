中元普渡「5大禁忌」一次看！名字別亂叫　觸犯恐衰整年

一年一度的中元普渡將在明日登場！農曆七月，除了要注意鬼月的各種禁忌，此外最重要的就是中元普渡了！而在民俗上也有一些祭拜好兄弟的規矩要特別注意，如果不小心觸犯的話，可能招來晦氣，甚至是霉運一整年。《NOWnews》也特別整理出中元普渡的五大禁忌供網友參考：





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▲普渡必須在室外祭拜，不可於室內進行（圖／翻攝AIT臉書）

▲供品需插柱香，引導好兄弟前來享用。（圖／NOWnews資料照）

▲中元普渡時不可放鞭炮，以免嚇到好兄弟。（圖／NOWnews資料照）

▲中元普渡祭拜時切記放置臉盆毛巾在旁邊，供好兄弟們使用。（圖／NOWnews資料照）