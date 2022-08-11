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領完鈔票沒拿！他回現場見「1幕」快哭了　網抖殘酷真相

▲原PO領完錢卻將皮包放在旁邊機車座墊上，等到想起來已經是2小時後，還好回來發現皮包還在。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO領完錢卻將皮包放在旁邊機車座墊上，等到想起來已經是2小時後，還好回來發現皮包還在。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

編輯中心/綜合報導

2022-08-11 11:10:48

領完錢忘記拿好著急！一名網友昨（10）日剛領完一疊鈔票，豈料停完機車後卻將皮夾忘在機車座椅上，而當他想起這件事時，已經是2個小時以後了，著急的他立刻從內湖回松山停車處，而他到場後見「這一幕」也感動直呼「快哭了，台灣人還是誠實善良的」。

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該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文和照片，從照片中可以看到，一個黑色皮夾就這樣放在白色機車座墊上，「如果你（妳）今晚有經過光復北路100巷，看到這輛車，我要謝謝你（妳），沒有把皮包拿走，才剛領了一疊錢」。

原來，這個皮夾是原PO的，他當時領完錢就順手將皮夾放在隔壁機車座墊上，豈料卻忘記這件事，直到2小時後才想起來，便從內湖直衝松山停車處，而看到這一幕也讓他感動直呼「看到快哭了，血汗錢一張也沒少，台灣人還是誠實善良的」。

▲原PO領完錢卻將皮包放在旁邊機車座墊上，等到想起來已經是2小時後，還好回來發現皮包還在。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO領完錢卻將皮包放在旁邊機車座墊上，等到想起來已經是2小時後，還好回來發現皮包還在。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
貼文一出，掀起熱議，「有些地方真的很善良，我家樓下，放兩天，要用到錢才找不到，結果在機車前面，一毛都沒少，證件、金融卡都在，真的很感恩」、「好人一生平安」、「下次要小心一點」、「可以的話，多做好事就有多福報」、「是我會馬上送到附近的警察局或是捷運站務人員，然後留紙條」、「遊民、慣竊還沒開始巡邏吧，不要掉以輕心…」。

不過，也有不少網友認為，「其實是怕詐騙」、「大家都以為是在釣魚」、「真的，有些人不會拿，怕被詐騙，哈」、「大家都怕仙人跳，大家都怕監視器」、「因為到處都是監視器，跑不掉的，你試試看山區不見」、「不是太善良，是你放這麼刻意，邏輯思維清楚的人都不會去拿，誰知道日行一善會不會被當現行犯」、「農曆七月不敢亂撿」、「你要感謝現在鬼月」、「之前詐騙的好像有用類似的手法在騙人，加上又是鬼月加持吧？恭喜你失而復得」、「單純7月沒人敢亂撿，其他月份就不知道了」。（編輯：郭佩蓉）

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