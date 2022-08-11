康是美開藥局「同業怕爆」？藥師點2關鍵 網喊藥價有救
統一美麗事業董事長高秀玲宣布，旗下藥妝店「康是美」今年將在全台開設百間藥局，且單店均有專業藥師進駐，可以調劑、開處方藥，目前人員也都培訓到位。而此消息一出，不少藥局同業「瑟瑟發抖」，擔心生意被搶，但藥劑師林士峰卻點出2關鍵，直呼「樂觀其成」。
網紅藥劑師林士峰在臉書發文，表示康是美大動作進軍處方調劑市場，雖然很多人瑟瑟發抖，但他其實「樂觀其成」，他分析「處方箋難做的點實在太多，我認為對財團來說，比較難的點是這兩項」。
第一「最好每年砍藥價，平均跌7%，財團法人能跟股東交代，庫存即庫損」和第二「藥師數歸零，收入就歸零，找藥師跟找工讀可不一樣，藥師人力長期處於賣方市場，藥師一旦離職，找藥師的時間都是以月做單位」，他也在文末透露，「附帶一提，大樹藥局平均藥師登錄數量約2.5人，一店一藥對接處方的藥局來說，風險還是太高」。
貼文一出，掀起熱議，「內行人講內行話」、「財團會對政府施壓，藥價有救了」；其中，還有一名網友說「我今天去看診，自費一顆抗生素竟然只要1.5元，真的嚇到我了」，對此，林士峰也回應「怕了吧……至少4000種藥，健保給付價在2元以下」。（編輯：郭佩蓉）