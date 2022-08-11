《全明星》錄影超拚！啦啦隊甜心曝身體變化 粉絲跪了
運動實境節目《全明星運動會》第四季播出之後，隨即引起觀眾熱烈討論，近日紅、藍、黃透過選秀確定名單後，粉絲更加期待後續發展，然而不僅場上競爭激烈，場外也衍生不少話題，紅隊成員、有「啦啦隊甜心」稱號的陳伊就分享錄影時的幕後花絮，其中膚色的明顯變化也讓網友們熱議「看得出努力程度」。
陳伊近日在影音平台Tik Tok上分享一段短影片，片中她和紅隊經理斐棋一起在《全明星運動會》的背板前熱舞，並在標題寫下「要記得看到最後喔」，原來在影片的最後一段，和陳伊同為紅隊的男隊友漢之也突然加入鏡頭一起扭動身體，三人共同跳舞的畫面顯現出團隊的好氣氛。
影片公開後，短時間就已突破27萬次觀看，不過除了熱舞的畫面外，許多粉絲網友也發現，陳伊的膚色和過去相比也明顯有了改變，紛紛留言表示「剛剛在想右邊是誰」、「曬黑了嗎」、「曬黑的伊伊超可愛」、「黑白配哈哈」、「健康的膚色」、「從皮膚看得出努力程度」；而陳伊也在留言區回覆「我變超黑」，並附上3個笑到流淚的表情貼圖。
事實上，陳伊上個月在個人社群公佈會參加《全明星運動會4》時，就曾在貼文中表示「終於知道我為什麼黑這麼多了吧！背號51號陳伊，請大家多多指教」，不過當時曬黑程度還未像Tik Tok影片中黝黑，確定加入紅隊後，她也發文表白「我愛紅隊」，並標註隊友IG帳號，希望粉絲一起幫紅隊加油。
《全明星運動會》第四季分隊結果如下，紅隊領隊江宏傑，隊經理斐棋，隊員：張家陞、曾昱嘉、于成炘、夏浦洋、劉漢之、梅賢治、陳怡叡、葉慈毓、文雨非、陳伊；藍隊領隊錢薇娟，隊經理畇二，隊員：吳珝陽、黃宏軒、林家佑、許得瑋、子賢、林輝瑝、謝予容、翁滋蔓、陳妤、賴ki；黃隊領隊郭泓志，隊經理林襄，隊員：各務孝太、Zing、徐瑋澤、林志宇、彭尊、曾奕翔、鄭靚歆、壯壯、劉心語、林玉書。（編輯：張志浩）