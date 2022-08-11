網路爆前公司缺點！老闆怒告「踢鐵板」 她曝脫身1關鍵
現代網路資訊發達，許多上班族在應徵工作時，都會先查詢公司的過往評價做為參考。不過就有人因此被老闆怒告，不過結局卻是不起訴，內行也點出「脫身1關鍵」。
一位網友在論壇Dcard上發文提到，媽媽兩年前從前公司離職，她便在網路平台留言分享分享母親的工作遭遇，語帶反諷意味的點出公司的優缺點，例如「沒有缺點，老闆是很貼心溫暖的人，知道員工缺錢所以會讓員工常常加班」等語句，但她恪守一大關鍵「沒有指名道姓」，所以老闆想要告卻沒得告。
不過媽媽的另一名同事就沒這麼幸運，因為另一位同事直接用詳細敘述說明方式一項項列出來，包括勞基法、財務狀況、拖欠薪水等等，卻被老闆以「洩漏公司機密」、「妨礙名譽」兩理由提告。
原PO當時也代替媽媽安撫這名同事長輩「妳都是講事實與自身經歷，去警察局做筆錄只要誠實說明就好」，最後也成功接獲不起訴書，連法院都不用跑「由於她沒有洩漏公司產品機密，名譽部分也只是講事實當然也告不成，那時候老闆不爽想要再議也直接被駁回，所以只去一次警局而已」。
不少網友看完詳細過程也紛紛讚嘆「直接被法院認證欸」、「說話的藝術」、「你好棒，好人一生平安！」、「天眼通沒能繼續下去很可惜，不然真的是很好的網站」。（編輯：潘毅）