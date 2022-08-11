麥當勞店員揭「不塑點餐法」！網友一看全點頭：非常實用

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第1點，自助點餐機雖有特製環保餐盒選項，但「沒有特製環保杯」選項，因此改推到櫃檯或得來速點餐。
第2點，得來速點餐員工都有戴耳機，一聽見客人要什麼就會馬上先做飲料，同時向廚房人員喊單，以求最快速方式讓客人拿到餐點，如果最後才說欲使用環保杯已來不及，建議大家點餐時說：「一份六塊雞塊使用環保餐具，搭配中薯使用環保餐具，飲料喝蜂蜜紅茶去冰使用環保杯」之類，先表明要使用環保杯盒，就能如願地迅速拿到餐點。
第3點，得來速講求效率，有些環保杯口太小不易裝飲料，甚至冰塊也只能慢慢滑落，容易耽誤時間，但每分每秒都很珍貴，「環保跟方便快速本來就成反比關係」，因此推薦大家到櫃檯點餐，同時也建議公司出不鏽鋼漏斗「什麼飲料都好裝」。
第4點，有些客人帶的杯子及餐盒不太乾淨，「你不擔心髒，我擔心你客訴我害你拉肚子」，卻也不好意思說出事不負責。
第5點，在櫃檯點餐就先說要使用環保杯，因為店員不知道客人帶的杯子是要裝什麼，原PO也曾熱心詢問發現只是誤會一場，「今天走進的是方便快速的速食業，不是事事為地球著想的蔬食業」，因此也建議與得來速一樣，點餐時馬上表示要使用環保杯盒，不然櫃台人員一聽見，廚房就會立刻動作。最後原PO也補充：「玉米濃湯是沒有折價5元的」。
貼文曝光後，許多網友紛紛大讚表示：「很詳細耶～謝謝」、「這篇文太讚了！！超愛吃麥當勞，但又怕造成他們的麻煩，上次去麥當勞很幸運的至少有用環保杯裝到飲料，但玉米濃湯他們說是用紙杯量的所以不能用自己的餐盒」、「謝謝分享！希望隨著用的人多了，點餐程序也可以更流暢」、「謝謝你，我是有想說盡量挑人少的時候再拿餐盒去買～後面來嘗試看看！」、「最後一句話十分強而有力」、「同為麥胞，每次看到一堆物料消失不見就覺得速食業好浪費，看到會帶環保餐具的客人就會瞬間覺得地球還有救，然後對那個客人特別親切～」。（編輯：陳珮瑜）