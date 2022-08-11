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麥當勞店員揭「不塑點餐法」！網友一看全點頭：非常實用

▲一名速食業店員分享5個「不塑點餐」方法，讓民眾落實環保同時也能快速點餐。（圖／張勵德攝）
▲一名速食業店員分享5個「不塑點餐」方法，讓民眾落實環保同時也能快速點餐。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-11 21:37:16

台灣環保新制度上路，從7月1日起，民眾只要自備環保杯，就能在飲料店、速食店、便利商店以及超市等購買飲料時，獲得5元以上的優惠，而日前台北市也宣布，將在今年12月起禁止飲料店及咖啡廳使用一次性塑膠杯，就有一名速食店員工表示現在看到客人自備環保杯都很感動，不過也卻常遇見已準備好餐點，客人才說要使用環保杯的窘境，因此列出5個「不塑點餐法」，讓民眾落實環保也能快速點餐！

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這名網友在《Dcard》上分享「麥當勞不塑點餐」一文，表示身為小小麥胞，遇到客人經常在飲料已裝好、食物也包好之後才說要使用環保杯盒，導致原先的包裝與紙杯只能丟掉，相當可惜，因此分享5種環保又快速點餐法：

第1點，自助點餐機雖有特製環保餐盒選項，但「沒有特製環保杯」選項，因此改推到櫃檯或得來速點餐。

第2點，得來速點餐員工都有戴耳機，一聽見客人要什麼就會馬上先做飲料，同時向廚房人員喊單，以求最快速方式讓客人拿到餐點，如果最後才說欲使用環保杯已來不及，建議大家點餐時說：「一份六塊雞塊使用環保餐具，搭配中薯使用環保餐具，飲料喝蜂蜜紅茶去冰使用環保杯」之類，先表明要使用環保杯盒，就能如願地迅速拿到餐點。

▲為了鼓勵民眾自帶杯子做環保，連鎖超商、超市、飲料店及速食店自7月1日起，自帶杯優惠提高到至少5元。（圖／取自 pxhere ）
▲現在不少民眾自帶杯子，不僅可享至少5元優惠，也可以同時落實環保，不過原PO建議在點餐時就先向櫃台說明有自備環保杯盒，以免造成餐具的浪費。（圖／取自 pxhere ）
第3點，得來速講求效率，有些環保杯口太小不易裝飲料，甚至冰塊也只能慢慢滑落，容易耽誤時間，但每分每秒都很珍貴，「環保跟方便快速本來就成反比關係」，因此推薦大家到櫃檯點餐，同時也建議公司出不鏽鋼漏斗「什麼飲料都好裝」。

第4點，有些客人帶的杯子及餐盒不太乾淨，「你不擔心髒，我擔心你客訴我害你拉肚子」，卻也不好意思說出事不負責。

第5點，在櫃檯點餐就先說要使用環保杯，因為店員不知道客人帶的杯子是要裝什麼，原PO也曾熱心詢問發現只是誤會一場，「今天走進的是方便快速的速食業，不是事事為地球著想的蔬食業」，因此也建議與得來速一樣，點餐時馬上表示要使用環保杯盒，不然櫃台人員一聽見，廚房就會立刻動作。最後原PO也補充：「玉米濃湯是沒有折價5元的」。

貼文曝光後，許多網友紛紛大讚表示：「很詳細耶～謝謝」、「這篇文太讚了！！超愛吃麥當勞，但又怕造成他們的麻煩，上次去麥當勞很幸運的至少有用環保杯裝到飲料，但玉米濃湯他們說是用紙杯量的所以不能用自己的餐盒」、「謝謝分享！希望隨著用的人多了，點餐程序也可以更流暢」、「謝謝你，我是有想說盡量挑人少的時候再拿餐盒去買～後面來嘗試看看！」、「最後一句話十分強而有力」、「同為麥胞，每次看到一堆物料消失不見就覺得速食業好浪費，看到會帶環保餐具的客人就會瞬間覺得地球還有救，然後對那個客人特別親切～」。（編輯：陳珮瑜）

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