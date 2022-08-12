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奶奶累壞想坐下！白萌狗「狂推猛拉」小板凳：我來保護妳

▲近日有一段「老人與狗」的互動影片在網上流傳，暖心又難得的內容融化眾多網友。（圖／AP美聯社／Viral Press）
▲近日有一段「老人與狗」的互動影片在網上流傳，暖心又難得的內容融化眾多網友。（圖／AP美聯社／Viral Press）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 15:17:14

對飼主而言，說寵物是最棒最暖心的家人，相信沒幾個人會反對，無論是貓咪特立獨行的個性，或是小狗的忠心，對人們來說都是重要的心靈寄託，而近日就有一段「老人與狗」的互動影片在網上流傳，暖心又難得的內容融化眾多網友。

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中國一名女網友平日都在南京就學，年邁的奶奶則是居住在廣東的老家，家中也有幾隻「毛小孩」陪伴，讓她生活不至於太過枯燥，不過難得的是，在7月8日這天早上，奶奶將前院打掃好後，準備坐下休息，此時一隻僅僅3個月大的白色小狗，不斷將凳子推向主人，害怕她坐空跌落。

▲（圖／AP美聯社／Viral Press）
▲狗狗對凳子又推又拉，為了協助老奶奶安全坐下，任務完成後也馬上撲向奶奶的大腿撒嬌。（圖／AP美聯社／Viral Press）
在協助主人期間，狗狗對凳子又推又拉，直到奶奶確定坐好後，牠才將視線移開凳子，並馬上撲向奶奶的大腿撒嬌；對此孫女表示，她透過手機內的監控程式觀看了整個過程，除了立刻上傳向網友們分享之外，也透露「家人從來沒有教過狗狗做任何類似舉動，牠真的非常聰明」。

影片曝光後，網友們也紛紛留言大讚，「看完整段影片，真的太感動了」、「寵物們的想法人類永遠不會完全理解」、「活這麼久，有這些暖心的事物陪伴，超級幸福」、「我什麼都不奢求，就希望有這款毛小孩」、「才3個月大？這隻狗太有前途了」、「奶奶很幸福，希望他們能夠創造更多窩心的回憶」。（編輯：張志浩）

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