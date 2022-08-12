奶奶累壞想坐下！白萌狗「狂推猛拉」小板凳：我來保護妳
對飼主而言，說寵物是最棒最暖心的家人，相信沒幾個人會反對，無論是貓咪特立獨行的個性，或是小狗的忠心，對人們來說都是重要的心靈寄託，而近日就有一段「老人與狗」的互動影片在網上流傳，暖心又難得的內容融化眾多網友。
中國一名女網友平日都在南京就學，年邁的奶奶則是居住在廣東的老家，家中也有幾隻「毛小孩」陪伴，讓她生活不至於太過枯燥，不過難得的是，在7月8日這天早上，奶奶將前院打掃好後，準備坐下休息，此時一隻僅僅3個月大的白色小狗，不斷將凳子推向主人，害怕她坐空跌落。
在協助主人期間，狗狗對凳子又推又拉，直到奶奶確定坐好後，牠才將視線移開凳子，並馬上撲向奶奶的大腿撒嬌；對此孫女表示，她透過手機內的監控程式觀看了整個過程，除了立刻上傳向網友們分享之外，也透露「家人從來沒有教過狗狗做任何類似舉動，牠真的非常聰明」。
影片曝光後，網友們也紛紛留言大讚，「看完整段影片，真的太感動了」、「寵物們的想法人類永遠不會完全理解」、「活這麼久，有這些暖心的事物陪伴，超級幸福」、「我什麼都不奢求，就希望有這款毛小孩」、「才3個月大？這隻狗太有前途了」、「奶奶很幸福，希望他們能夠創造更多窩心的回憶」。（編輯：張志浩）