中元普渡好兄弟不醉！漢堡王推「海尼根0.0派對組」優惠
中元普渡拜拜招待好兄弟，最受大家歡迎的十大供品，汽水、酒類、飲料都榜上有名。漢堡王日前與海尼根攜手打造「海尼根零酒精牛肉堡」，以獨特的啤酒麥芽搭配100%火烤牛肉排，濃郁燒烤風味的靈魂醬汁嗨翻饕客。今（12）日再推「好兄弟海尼根 0.0 零酒精派對組」，祭出比大賣場通路更殺的優惠價，換算下來最便宜一罐才28元超划算。
根據《Statista》統計數據顯示，全球無酒精啤酒市場的規模，將有望在2024年增長至250億美元。不只國外各大啤酒廠嗅到商機推出無酒精啤酒；台灣海尼根公布今年4月推出的「海尼根 0.0 零酒精啤酒」銷量，也已熱賣超過200萬瓶，還攜手火烤美味專家漢堡王，獨創「海尼根零酒精牛肉堡」搶攻饕客。
漢堡王X海尼根歷時一年研發的「海尼根零酒精牛肉堡」熱烈上市，一併推出海尼根零酒精、海尼根零酒精醬燒薯薯附餐加價升級優惠，於全台門市限量供應至8/29（ 美光／台積相關科技廠門市無售）。因應中元普渡需求，漢堡王限時加碼再推臨櫃福利，購買「海尼根 0.0 零酒精派對組」優惠價格，不管是購買一手或一箱，都比大賣場通路還便宜，整箱更低至不用7百元即可帶走，換算下來最便宜一罐才28元超划算。
知名日本茶飲品牌KIRIN台灣麒麟則宣布旗下三款人氣飲品全面換裝升級，100%使用日本國產綠茶茶葉的「KIRIN生茶」，以新鮮青綠的茶葉作為視覺主軸，減少包裝覆蓋面積，從茶罐就能清爽透出的青翠茶湯，比起舊款更感受得到「生茶」的鮮美甘甜。
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